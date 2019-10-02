"Вживають ла*но!" Водонаєва відреагувала на скандал із наркотиками навколо Бочкарьової

Модель і ведуча Олена Водонаєва зізналася, що її за гроші звали виступити в програмі щодо кокаїнового скандалу із актрисою Наталією Бочкарьовою.

Про це колишня учасниця реаліті Дом-2 написала на своїй сторінці в Instagram, запропонувавши владі легалізувати в Росії марихуану.

"Ви знаєте, вчора відбулися зйомки всіляких програм про Наталю Бочкарьову. Мене звали на всі. Природно, за гроші. Я не пішла. Я можу стати героєм програми, коли тема гостросоціальна або, коли це по фану і без чорнухи. Ситуація із Наташею – чорнуха, брудна справа, бридка. Але танцювати на кістках – звільніть", – написала Водонаєва.

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Вона заявила, що відчуває жалість до Бочкарьової в цій ситуації, але актриса, як і всі, має нести відповідальність за всі свої вчинки.

Водонаєва відреагувала на скандал з Бочкарьовою

"Єдине, про що я хочу вас попросити, якщо ви вживаєте або випиваєте, то не сідайте за кермо, будь ласка. Якщо ви на пасажирському сидінні із запасами Пабло Ескобара в трусиках, це одна справа. Але коли ви ризикуєте чужими життями, попит за це має бути за всією строгостю. До нашої влади теж є пропозиція: може бути ми, як багато цивілізовані та економічно успішні країни, легалізували марихуану", – додала Водонаєва.

Вона висловила припущення, що після цього чисельність тих, хто "бухає та вживає всяке л*йно" народу різко скоротиться.

"І кримінальна ситуація стане спокійнішою, і грошей для країни піднімати будемо на легальному зеленому бізнесі. Як у США або Канаді", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.

Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик з артисткою біля під'їзду. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.

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