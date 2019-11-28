Вживала чи ні? У наркосправі Бочкарьової трапився новий поворот

У діях поліцейських, які затримали російську акторку Наталію Бочкарьову з кокаїном в трусах, не знайшли правопорушень.
Як повідомляє Telegram-канал Mash, глава Проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся в главк поліції з вимогою розібратися в деталях ситуації. Після перевірки виявилося, що речовина справді була наркотиком. Зараз Бочкарьова перебуває під підпискою про невиїзд, за фактом події порушено кримінальну справу.
Наталя Бочкарьова
Фото: eg.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама акторка у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром з'явилося відео затримання поліцією акторки з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому записі вона каже, що кокаїн ховає у трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має понад 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше оприлюднено ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на ґрунті галасу навколо персони Бочкарьової у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка акторки написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
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