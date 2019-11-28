Вживала чи ні? У наркосправі Бочкарьової трапився новий поворот

У діях поліцейських, які затримали російську акторку Наталію Бочкарьову з кокаїном в трусах, не знайшли правопорушень.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, глава Проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся в главк поліції з вимогою розібратися в деталях ситуації. Після перевірки виявилося, що речовина справді була наркотиком. Зараз Бочкарьова перебуває під підпискою про невиїзд, за фактом події порушено кримінальну справу.

Наталя Бочкарьова Фото: eg.ru

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