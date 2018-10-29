''Уже неможливо'': рокер, який підтримує ''русскій мір'', розмріявся про останній термін Путіна

Легендарний російський рок-музикант Гарік Сукачов мріє, щоб це був останній термін Володимира Путіна на посаді президента РФ.

Про це музикант розповів в інтерв'ю російському виданню "ТВК". Сукачов вважає, що в Росії з'явилася тенденція до революції.

"Ще не назріла революційна ситуація, про яку Ленін писав у квітневих тезах. Але до цього все йде. Це жахлива тенденція", - сказав він.

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"І уряд, і Путін живуть у якихось шорах. Я був би щасливий, якби це був останній термін Володимира Путіна. Я говорив, що у нас слабкий уряд. Я не був здивований, що прем'єр-міністром знову став Медведєв, тому що припускаю, навіщо це потрібно. Уряд повинен у повному складі піти у відставку. Нехай не зараз, ми потерпимо чотири роки. Особисто я потерплю, а далі доведеться робити вибір: приєднуватися до опозиції чи ні. І я думаю, що такої думки не я один у країні притримуюсь", - переконаний музикант.

Ватник Сукачов раптово ох * їв від реальності pic.twitter.com/z3n3SBx5GF - Mikhail Golub (@golub) 29 жовтня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Гарік Сукачов висловив свою позицію з приводу війни в Україні. Він вважає, що РФ винна лише в тому, що захищає свої інтереси і жодної відповідальності за свої дії вона нести не повинна.

Крім того, на його думку, Крим належить Росії, оскільки росіяни за нього 300 років воювали.