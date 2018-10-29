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''Уже неможливо'': рокер, який підтримує ''русскій мір'', розмріявся про останній термін Путіна

6.7тЧитати матеріал російською

Легендарний російський рок-музикант Гарік Сукачов мріє, щоб це був останній термін Володимира Путіна на посаді президента РФ.

Про це музикант розповів в інтерв'ю російському виданню "ТВК". Сукачов вважає, що в Росії з'явилася тенденція до революції.

"Ще не назріла революційна ситуація, про яку Ленін писав у квітневих тезах. Але до цього все йде. Це жахлива тенденція", - сказав він.

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"І уряд, і Путін живуть у якихось шорах. Я був би щасливий, якби це був останній термін Володимира Путіна. Я говорив, що у нас слабкий уряд. Я не був здивований, що прем'єр-міністром знову став Медведєв, тому що припускаю, навіщо це потрібно. Уряд повинен у повному складі піти у відставку. Нехай не зараз, ми потерпимо чотири роки. Особисто я потерплю, а далі доведеться робити вибір: приєднуватися до опозиції чи ні. І я думаю, що такої думки не я один у країні притримуюсь", - переконаний музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Гарік Сукачов висловив свою позицію з приводу війни в Україні. Він вважає, що РФ винна лише в тому, що захищає свої інтереси і жодної відповідальності за свої дії вона нести не повинна.

Крім того, на його думку, Крим належить Росії, оскільки росіяни за нього 300 років воювали.

Особи
Гарік СукачовВолодимир Путін
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Рагули, Путин не вечен. Он рано или поздно, уйдёт. Но Крым все равно останется в составе России, и тот эпический смачный поджопник, который бандеровцы получили в Крыму, навсегда войдёт в историю.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Да похер на вас и на ваши хотелки. Хоть до мышей дотрахайтесь, собаки бешенные
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1
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Вот вчера сосед Сирожа К нам приехал из АТО, У Сирожи нету ножек, Есть контузия з АТО. А теперь Сирожа плачет, Злая мысль ползёт под скальп - Раз без ножек не поскачешь, Значит, он теперь москаль?
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2
1
Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Штуцер Лёва, Есть такие люди, - их зовут кацапы, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пизде затычка, И к залупе лысой красный гребешок. Тягот и лишений не страшась нисколько, За весь мир кацапы призваны страдать, Всем они помогут, - во дворе вот только За собою мусор некому убрать. Жили бы нормально, как все люди в мире, Но кацап, однако, твёрдо убежден, Что ему мешает смыть говно в сортире Хитрый и коварный, подлый Вашингтон. Как же вы, болваны, жалки и нелепы, - Сами обосрались с головы до пят, До чего забавно наблюдать, как скрепы В ваших черепушках без мозгов скрипят. Между тем, имея кой-какой всё ж опыт, Пьяная Россия всё встает с колен, - Но не понимает, бедная, что в жопе Не духовный стержень, а кремлёвский член. В голове опилки и обрывки ваты, - Кто из вас ответит на такой вопрос, - Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты, Вы же ни при чём ведь, - ёханый колхоз? Что же вы за люди, - люди-человеки? Что же вам неймётся, в заднице свербит? - Будьте же вы, суки, траханы навеки С вашим "русским миром
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Штуцер Лёва, одно не ясно: тебя прямо в лахте хер сосать научили, или ты уже пришел с опытом работы?
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