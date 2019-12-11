"Вже не відновиться": ЗМІ розповіли про параліч Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою.
Як повідомив телеграм-канал Mash, актриса вже три місяці лежить в реабілітаційному центрі і ніякого поліпшення немає.
Заворотнюк
Cтархіт
"Через пухлину в лівій півкулі мозку у неї розвинулися патології. Спершу була паралізована права рука, зараз же оніміла вся права сторона. Ця частина, яка обездвижена, вже не відновиться", - повідомило джерело.
Зараз Анастасія Заворотнюк пересувається тільки на візку. За нею по черзі доглядають мати і чоловік Петро Чернишов, передають ЗМІ.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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