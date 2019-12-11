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11 грудня • оновлено в 15:29
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"Вже не відновиться": ЗМІ розповіли про параліч Заворотнюк

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Російська актриса Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою.

Як повідомив телеграм-канал Mash, актриса вже три місяці лежить в реабілітаційному центрі і ніякого поліпшення немає.

Заворотнюк

Заворотнюк

Cтархіт

"Через пухлину в лівій півкулі мозку у неї розвинулися патології. Спершу була паралізована права рука, зараз же оніміла вся права сторона. Ця частина, яка обездвижена, вже не відновиться", - повідомило джерело.

Зараз Анастасія Заворотнюк пересувається тільки на візку. За нею по черзі доглядають мати і чоловік Петро Чернишов, передають ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Юрко Медяник
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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