"Вже не відновиться": ЗМІ розповіли про параліч Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою.

Як повідомив телеграм-канал Mash, актриса вже три місяці лежить в реабілітаційному центрі і ніякого поліпшення немає.

Заворотнюк Cтархіт

"Через пухлину в лівій півкулі мозку у неї розвинулися патології. Спершу була паралізована права рука, зараз же оніміла вся права сторона. Ця частина, яка обездвижена, вже не відновиться", - повідомило джерело.

Зараз Анастасія Заворотнюк пересувається тільки на візку. За нею по черзі доглядають мати і чоловік Петро Чернишов, передають ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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