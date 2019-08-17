"Втратив абсолютно все!" Колишнього чоловіка Собчак спіткала біда на курорті

Колишній чоловік російської журналістки Ксенії Собчак 46-річний актор Максим Віторган зіткнувся з неприємностями під час відпочинку на Кіпрі.
Він розповів на своїй сторінці в Instagram, що через власну необережність втратив гаманець, де було абсолютно все необхідне для життя.
Максим Віторган на курорті
instagram / mvitorgan
"Дорогою з ресторану до таксі, встигнувши заплатити за вечерю, але не встигнувши сісти в машину, я загубив гаманець, в якому було все – і всі гроші, і всі карти. Щоб ви не думали, що я чекаю співчуття і тисну на жалість, скажу, що на вечерю були лобстери і краби. Щоб доставити радість тим, кому цього мало, скажу, що сума в гаманці була така, що самі лобстери і краби могли б не тільки відкупитися від перспективи бути з'їденими, а й замовити собі на вечерю нас. Під соусом і з пляшкою gavi. Ну я ж кажу: там було все", – поскаржився він.
Віторган звернувся до підданих Кіпру, туристів і нелегальних емігрантів. Він попросив тих, хто знайде гаманець, "запалити, щоб все не дарма".
Віторган відпустка
instagram / mvitorgan
"Але, якщо вам зайві гроші ні-на-віч, ні до двору, ні під три чорти, то завжди можете повернути заповітний синенький гаманець мені. По-перше, мені дуже йдуть гроші з моєї колекції, а по-друге, так ви доведете, якщо не божественне походження людини, то, як мінімум, сліди його присутності в вас. Ну і просто їсти хочеться", – додав він.
"Ніколи під час поїздок не кладіть всі гроші і карти в одне місце" - вчив я своїх старших дітей змалку. І вони, начебто, дотримуються цього мудрої поради. Вони - так. А ось я ... Часом джерело мудрості після її передачі перестає бути її носієм. По дорозі з ресторану до таксі, встигнувши заплатити за вечерю, але не встигнувши сісти в машину, я втратив гаманець, в якому було все - і все гроші, і всі карти. Щоб ви не думали, що я чекаю співчуття і тисну на жалість, скажу, що на вечерю були лобстери і краби. Знаю, для багатьох ці два слова (ну ще "устриці" і "пармезан", звичайно) прекрасний подразник. Щоб доставити радість тим, кому цього мало, скажу, що сума в гаманці була така, що самі лобстери і краби могли б не тільки відкупитися від перспективи бути з'їденими, а й замовити собі на вечерю нас. Під соусом і з пляшкою gavi. Ну я ж кажу: там було все. Дорогі піддані Республіки Кіпр, власники виду на проживання, туристи або нелегальні емігранти! Якщо, раптом, то ви вже там запаліть, щоб все не дарма. Але, якщо вам зайві гроші ні-на-віч, ні до двору, ні під три чорти, то завжди можете повернути заповітний синенький гаманець мені. По-перше, мені дуже йдуть гроші з моєї колекції, а по-друге, так ви доведете, якщо не божественне походження людини, то, як мінімум, сліди його присутності в вас. Ну і просто їсти хочеться. # направахреклами Гроші - і все тут! (Омар Хайям. Уві сні) # отпускраздолбая
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віторган вперше опублікував знімок разом зі своєю новою дівчиною 28-річної Ніно Нинидзе.
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