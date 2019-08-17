"Втратив абсолютно все!" Колишнього чоловіка Собчак спіткала біда на курорті

Колишній чоловік російської журналістки Ксенії Собчак 46-річний актор Максим Віторган зіткнувся з неприємностями під час відпочинку на Кіпрі.

Він розповів на своїй сторінці в Instagram, що через власну необережність втратив гаманець, де було абсолютно все необхідне для життя.

Максим Віторган на курорті instagram / mvitorgan

"Дорогою з ресторану до таксі, встигнувши заплатити за вечерю, але не встигнувши сісти в машину, я загубив гаманець, в якому було все – і всі гроші, і всі карти. Щоб ви не думали, що я чекаю співчуття і тисну на жалість, скажу, що на вечерю були лобстери і краби. Щоб доставити радість тим, кому цього мало, скажу, що сума в гаманці була така, що самі лобстери і краби могли б не тільки відкупитися від перспективи бути з'їденими, а й замовити собі на вечерю нас. Під соусом і з пляшкою gavi. Ну я ж кажу: там було все", – поскаржився він.

Віторган звернувся до підданих Кіпру, туристів і нелегальних емігрантів. Він попросив тих, хто знайде гаманець, "запалити, щоб все не дарма".

Віторган відпустка instagram / mvitorgan

"Але, якщо вам зайві гроші ні-на-віч, ні до двору, ні під три чорти, то завжди можете повернути заповітний синенький гаманець мені. По-перше, мені дуже йдуть гроші з моєї колекції, а по-друге, так ви доведете, якщо не божественне походження людини, то, як мінімум, сліди його присутності в вас. Ну і просто їсти хочеться", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віторган вперше опублікував знімок разом зі своєю новою дівчиною 28-річної Ніно Нинидзе.

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