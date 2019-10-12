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12 жовтня • оновлено в 13:31
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Вторгнення космічних овець: MOZGI врятували планету у новому кліпі

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На завершення всесвітнього тижня космосу гурт MOZGI вносить свій внесок у космічну науку футуристичним кліпом-блокбастером.

Спецагенти Baby Po (Потап), MR.POZ (Позитив), UNCLE V (Дядя Вадя) і Bloodless (DJ Bloodless) відправляються на виконання міжгалактичної місії Space Sheeps. Космічні вівці готуються завоювати планету і не очікують зустрічі з силою музичної енергії MOZGI.

MOZGI - Space Sheeps

MOZGI - Space Sheeps

fex.net

Режисером відео став Олексій Махуренко, який зняв кліп на трек Digitalization.

Новий альбом MOZGI, який вже доступний у попередньому замовленні в Apple Music, обіцяє стати не менш захоплюючою пригодою. До 5-річчя гурту українські музичні космонавти вирушать в політ на ракеті Middle Finger, щоб передати привіт із майбутнього.

MOZGI - Space Sheeps

MOZGI - Space Sheeps

fex.net

MOZGI - Space Sheeps

MOZGI - Space Sheeps

fex.net

MOZGI - Space Sheeps

MOZGI - Space Sheeps

fex.net

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Особи
Mozgi Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
Теги
музика кліп
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