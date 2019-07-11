"Втомився терпіти алкоголічку": чоловік Лоліти втік через згубну звичку співачки

Відома російська блогерка Олена Міро назвала причину розлучення співачки Лоліти Мілявської з чоловіком, тенісистом Дмитром Івановим.

Так, справжньою причиною краху п'ятого шлюбу артистки Міро вважає алкоголізм. Про це вона написала у своєму блозі на LiveJournal.

"Чоловік покинув Лоліту через зовсім іншу причину. Ім'я їй — жіночий алкоголізм. І він набагато небезпечніший і страшніший за чоловічий", — заявила Міро.

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов sobesednik.ru

Також блогерка додала, що Лоліта зовсім не така розкута й ексцентрична, якою хоче здаватися. Але вона багато п'є, звідси беруться й усі її дивні вчинки.

"Я не вірю у те, що Лоліта — просто розкута баба, яка любить смачно поїсти. Думаю, що вона — алкоголічка, і саме це є причиною всіх її неадекватних витівок, а ніяк не відсутність комплексів і властиве багатьом артистам бажання епатувати публіку", — написала Міро і підмітила, що не тільки Лоліта втратила чоловіка через таку причину. Схожа доля спіткала і голлівудську зірку Мелані Гріффіт, яку Антоніо Бандерас все-таки кинув після 20 років шлюбу. Причина та сама: втомився терпіти поряд алкоголічку.

Дмитро Іванов і Лоліта Мілявська Ранок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта повідомила про розлучення зі своїм п'ятим чоловіком.

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