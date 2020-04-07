Українська співачка Оля Поялкова різко висловилася про те, що буде з українським шоу-бізнесом після карантину через пандемію коронавірусу.

Так, під час прямого ефіру в соціальній мережі Instagram, вона заявила, що ситуація дуже погіршитися і масових заходів не буде ще тривалий час.

"Страшно те, що для нас, артистів, карантин не закінчиться 15 квітня або 20 травня, тому що масових заходів не буде ще довго. Найстрашніше, що люди супутніх професій, які знаходяться на цьому ринку – це артисти балету, музиканти, музичні адміністратори підуть в інші професії, щоб заробити і якось вижити. Не факт, що вони повернуться назад. Тому, звичайно ж, того шоу-бізнесу – квітучого, що набирає сили, красивого і дорогого, яким він був до карантину, на жаль, більше вже не буде. І ось в цьому трагедія", - заявила Полякова.

Вона додала, що держава не допомагає шоу-бізнесу.

"Тобто нам як не допомагали, так і не допомагають, а тільки вставляють палиці в колеса. Тому проблема в тому, що всі ці люди підуть з цієї професії. У мене є, врешті-решт, YouTube-канали, у мене є якісь рекламні історії, я можу продавати рекламу. Зрештою, я придумала дуже прикольну тему – привітання з днем народження. Тобто, ми ще якось випливемо, розумієш? Але ось артисти балету, артисти театрів – якщо професіонали підуть в інші професії, не факт, що вони повернуться. І ми вже не зможемо мати такий класний шоу-бізнес, яким про н був до цього", - додала співачка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова викликала бурхливі суперечки серед українців в мережі своєю заявою про те, що в Україні мовна проблема існує тільки в політичній площині, а "людям все одно".

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