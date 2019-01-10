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''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах

1.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода розповіла, що її розкішний відпочинок на Мальдівських островах підійшов до кінця.

Вона опублікувала на своїй персональній сторінці в Instagram знімок, як би підтверджуючи, що повертається додому.

"Це був мій останній урок тут", – підписала співачка, натякнувши на тренування, які проходили в якості підготовки до майбутніх концертів.

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Користувачі позаздрили Лободі, а також іншим зіркам, які, як на підбір, вирушили на один з найдорожчих курортів світу в новорічні свята.

It was my last lesson here👿

Допіс, Поширення LOBODA (@lobodaofficial)

"Скільки зірок зібралося на Мальдівах. Ви, Волочкова, Бузова, Собчак, Дубцова", "Всім би так відпочивати", "Я теж туди хочу", "Повертайтеся вже додому", "Швидко відпочинок закінчився", – підписали в коментарях під знімком.

''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах

Пропонуємо згадати знімки Лободи в період відпочинку на Мальдівських островах в свята.

''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах
''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода разом із дочкою відпочивала в п'ятизірковому готелі Soneva Fushi на острові Кунфунаду. Кожен номер являє собою окрему простору віллу з персональним виходом на пляж, приватним садом і багатьма іншими перевагами.

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)
Місце
Мальдіви
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