''Всім би так'': Лобода викликала заздрість розкішним відпочинком на островах

Українська співачка Світлана Лобода розповіла, що її розкішний відпочинок на Мальдівських островах підійшов до кінця.

Вона опублікувала на своїй персональній сторінці в Instagram знімок, як би підтверджуючи, що повертається додому.

"Це був мій останній урок тут", – підписала співачка, натякнувши на тренування, які проходили в якості підготовки до майбутніх концертів.

Користувачі позаздрили Лободі, а також іншим зіркам, які, як на підбір, вирушили на один з найдорожчих курортів світу в новорічні свята.

"Скільки зірок зібралося на Мальдівах. Ви, Волочкова, Бузова, Собчак, Дубцова", "Всім би так відпочивати", "Я теж туди хочу", "Повертайтеся вже додому", "Швидко відпочинок закінчився", – підписали в коментарях під знімком.

Пропонуємо згадати знімки Лободи в період відпочинку на Мальдівських островах в свята.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода разом із дочкою відпочивала в п'ятизірковому готелі Soneva Fushi на острові Кунфунаду. Кожен номер являє собою окрему простору віллу з персональним виходом на пляж, приватним садом і багатьма іншими перевагами.