"Все життя мучуся": Пугачова розповіла про свою недугу

Примадонна російської естради Алла Пугачова під час презентації документального фільму, знятого відомим взуттєвим магазином "Эконика", поскаржилася на проблеми з ногами.

Так, за словами зірки, вони болять у неї вже дуже багато років. Про це повідомляє видання Woman.ru.

"У мене лише одні чесноти, здавалося б? Зізнатися по секрету, ноги у мене хворі. Все життя я мучуся, але знаю, що одна зі складових мого успіху — це взуття", — розповіла Пугачова.

Алла Пугачова Фото: woman.ru

Крім того, співачка зазначила, що проблеми у неї почалися ще в юному віці, коли вона пристрастилася до маминого взуття.

"Я маминими туфлями собі ноги й зіпсувала. У мене розмір 36, а у неї 34-34,5, але вони були настільки гарні, що я їх примудрялася одягати. Шкода, що вони не збереглися", — підсумувала Пугачова.

Алла Пугачова Фото: rsute.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережу злили раритетні фотографії російської співачки Алли Пугачової в журналі Vogue, для якого вона знімалася у 1999 році.

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