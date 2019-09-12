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12 вересня • оновлено в 16:26
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"Все життя мучуся": Пугачова розповіла про свою недугу

3.8т Читати матеріал російською

Примадонна російської естради Алла Пугачова під час презентації документального фільму, знятого відомим взуттєвим магазином "Эконика", поскаржилася на проблеми з ногами.

Так, за словами зірки, вони болять у неї вже дуже багато років. Про це повідомляє видання Woman.ru.

"У мене лише одні чесноти, здавалося б? Зізнатися по секрету, ноги у мене хворі. Все життя я мучуся, але знаю, що одна зі складових мого успіху це взуття", — розповіла Пугачова.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Фото: woman.ru

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Крім того, співачка зазначила, що проблеми у неї почалися ще в юному віці, коли вона пристрастилася до маминого взуття.

"Я маминими туфлями собі ноги й зіпсувала. У мене розмір 36, а у неї 34-34,5, але вони були настільки гарні, що я їх примудрялася одягати. Шкода, що вони не збереглися", підсумувала Пугачова.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Фото: rsute.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережу злили раритетні фотографії російської співачки Алли Пугачової в журналі Vogue, для якого вона знімалася у 1999 році.

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Особа
Олександр Пугачов
Місце
Росія
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