"Все з чистого аркуша": холостяк Добринін розповів про важливий етап у житті

Головний герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін розповів про переїзд у нову квартиру.
Відповідний знімок на коробках він опублікував у своєму персональному Instagram-акаунті, поділившись новиною з шанувальниками.
"Черговий важливий етап мого життя. День почався з безладу-коробок-вантаження-перевезення. І ось: я і мій новий барліг. Тепер все з чистого аркуша. Потрібно шукати кухню, диван, пральну машину, телевізор, холодильник, обідній стіл, стільці , лампи. Головне, ліжко вже знайшов", – розповів Добринін.
Микита Добринін
Він додав, що в новій квартирі багато вільного простору і купа ідей для наповнення. Добринін також попросив шанувальників поділитися інформацією про хороші компанії, які роблять гарні меблі.
Черговий важливий етап мого життя. День почався з безладу-коробок-вантаження-перевезення. І ось: я і моя нова барліг. Тепер все з чистого аркуша. Потрібно шукати кухню, диван, пральну машину, телевізор, холодильник, обідній стіл, стільці, лампи ... Головне, ліжко вже знайшов! А так - порожнеча простору і купа ідей для наповнення. Хто пережив переїзд, хто вижив, відзначте станиці хороших компаній, які роблять гарні меблі і все що завгодно для будинку. Буду на мільйон вам вдячний. - # холостяк9 # нікітадобринін # стб #thebachelor
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць в Єгипет на подвійне побачення.
Всі подробиці третього випуску читайте за посиланням. З проекту пішли одразу троє дівчат.
У четвертому випуску розкрилася головна таємниця шоу: дівчата дізналися про телефон, який Микита подарував Олі.
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