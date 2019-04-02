"Все з чистого аркуша": холостяк Добринін розповів про важливий етап у житті

Головний герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін розповів про переїзд у нову квартиру.

Відповідний знімок на коробках він опублікував у своєму персональному Instagram-акаунті, поділившись новиною з шанувальниками.

"Черговий важливий етап мого життя. День почався з безладу-коробок-вантаження-перевезення. І ось: я і мій новий барліг. Тепер все з чистого аркуша. Потрібно шукати кухню, диван, пральну машину, телевізор, холодильник, обідній стіл, стільці , лампи. Головне, ліжко вже знайшов", – розповів Добринін.

Микита Добринін Instagram

Він додав, що в новій квартирі багато вільного простору і купа ідей для наповнення. Добринін також попросив шанувальників поділитися інформацією про хороші компанії, які роблять гарні меблі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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