Все дуже погано: з'явилися свіжі дані про стан Началової

У госпіталізованої російської співачки Юлії Началової почалися серйозні ускладнення подагри 13 березня.

За даними Telegram-каналу Mash, у неї гостра ниркова недостатність, що може закінчитися летальним результатом.

"У Юлі Началової — гостра ниркова недостатність. Ускладнення почалося сьогодні. Зараз вона знаходиться в штучній комі, стан — важкий, стан справ дуже тривожний", – йдеться в повідомленні.

Юлія Началова Instagram

Як повідомляє "КП", ниркова недостатність – саме грізне ускладнення подагри, від якої помирають 20% пацієнтів. Ця хвороба також поєднується з цукровим діабетом, гіпертонією, а спільно це погіршує стан хворого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Началову екстрено госпіталізували 11 березня через те, що у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, на яку вона хворіє останні роки.

Юлія Началова Instagram

Спочатку менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах. Пізніше також стало відомо, що у Началової відмовили внутрішні органи.

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