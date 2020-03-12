"Время и Стекло" розпалися: найпопулярніші кліпи гурту

11 березня Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) підтвердили розпад гурту "Время и Стекло".

OBOZREVATEL пропонує читачам згадати найпопулярніші кліпи українського колективу.

Гурт "Время и Стекло" Instagram @vremyaisteklo

Время и Стекло – Кафель

У 2014 році артисти випустили кліп на пісню "Кафель", який зібрав вже понад 40 млн переглядів на YouTube.

Время и Стекло – Имя 505

За підсумками 2015 року кліп "Имя 505" став найпопулярнішим на YouTube в Україні. На сьогодні відео зібрало 232 млн переглядів.

Время и Стекло – Навернопотомучто

У 2016 році гурт випустив черговий кліп, який став одним з найпопулярніших. Сьогодні відео "Навернопотомучто" зібрало 144 млн переглядів.

Время и Стекло – На Стиле

У тому ж році Надя й Позитив випустили ще один хіт – "На Стиле", який вже переглянуло 161 млн.

Время и Стекло – Тролль

У 2017 році "Время и Стекло" презентували відео на пісню "Тролль". Більш 168 млн переглядів зібрав кліп на YouTube.

Время и Стекло – Дим

У минулому році гурт представив кліп на україномовну пісню "Дим". Відео переглянуло понад 46 млн.

Время и Стекло – Навсегда никогда

Кліп, випущений 10 березня 2020 року, може стати знаковим у творчості гурту – він став прощальним. У відео зібрані пам'ятні моменти з життя "Время и Стекло".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли дует Наді Дорофєєвої та Позитиву "Время и Стекло" попрощається зі сценою.

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