"Время и Стекло" розпалися: найпопулярніші кліпи гурту

11 березня Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) підтвердили розпад гурту "Время и Стекло".
OBOZREVATEL пропонує читачам згадати найпопулярніші кліпи українського колективу.
Гурт "Время и Стекло"
Instagram @vremyaisteklo
Время и Стекло – Кафель
У 2014 році артисти випустили кліп на пісню "Кафель", який зібрав вже понад 40 млн переглядів на YouTube.
Время и Стекло – Имя 505
За підсумками 2015 року кліп "Имя 505" став найпопулярнішим на YouTube в Україні. На сьогодні відео зібрало 232 млн переглядів.
Время и Стекло – Навернопотомучто
У 2016 році гурт випустив черговий кліп, який став одним з найпопулярніших. Сьогодні відео "Навернопотомучто" зібрало 144 млн переглядів.
Время и Стекло – На Стиле
У тому ж році Надя й Позитив випустили ще один хіт – "На Стиле", який вже переглянуло 161 млн.
Время и Стекло – Тролль
У 2017 році "Время и Стекло" презентували відео на пісню "Тролль". Більш 168 млн переглядів зібрав кліп на YouTube.
Время и Стекло – Дим
У минулому році гурт представив кліп на україномовну пісню "Дим". Відео переглянуло понад 46 млн.
Время и Стекло – Навсегда никогда
Кліп, випущений 10 березня 2020 року, може стати знаковим у творчості гурту – він став прощальним. У відео зібрані пам'ятні моменти з життя "Время и Стекло".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли дует Наді Дорофєєвої та Позитиву "Время и Стекло" попрощається зі сценою.
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