Вперше за 17 років: розкрився важливий нюанс про представника України на Євробаченні 2020

На Євробаченні 2020 у Роттердамі (Нідерланди) Україну вперше за 17 років представлять українською мовою – гурт Go_A виконає композицію "Соловей".

Так, як відомо, українська мова звучала на музичному конкурсі всього лише два рази, проте в обох випадках пісні не були виконані повністю українською

Група Go_A zolochiv.net

У 2005 році Україну на Євробаченні представляв гурт "Гринджоли" з піснею "Разом нас багато". Однак тоді артисти заспівали українською лише приспів і частину куплета, весь інший текст був перекладений англійською

У другий і останній раз українська мова звучала на Євробаченні в 2009 році. У пісні Анастасії Приходько "Мамо" був фрагмент українською. Примітно, що артистка тоді представляла на конкурсі Росію.

Таким чином, у 2020 році на Євробаченні вперше за 17 років прозвучить пісня повністю українською мовою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про топ-5 пісень українського електрофолк-гурту Go_A.

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