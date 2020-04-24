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24 квітня • оновлено в 15:37
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"Воскрес не тільки Ісус..." У "Кварталі" зухвало потролили Саакашвілі

1.6т
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Актори студії "Квартал 95" потролили колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі через повернення в політику.

Так, коміки з гумором відреагували на новину в новому випуску шоу "Чисто News", який був опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

У "Кварталі" потролили Саакашвілі

У "Кварталі" потролили Саакашвілі

"Тобто на цьому тижні воскрес не тільки Ісус, але ще і Саакашвілі",заявив Степан Казанін.

У свою чергу, Ірина Сопонару додала:

"Дуже мудре рішення, адже президент розуміє, що в тяжкі часи людям в першу чергу потрібні хліб і видовища. А видовища – це хліб Міхеїла Саакашвілі".

"Воскрес не тільки Ісус..." У "Кварталі" зухвало потролили Саакашвілі

кадр з відео

"Я навіть відчуваю, як у Арсена Авакова після цієї новини почала свербіти склянка",додав Казанін.

Як раніше писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавірусу COVID-19.

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Автор
Анна Міхно
Особи
студія "95 квартал" Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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