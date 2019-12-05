Воскрес або розіграш? Мережу насторожив останній пост знаменитого актора

Актор з Південної Кореї Чха Ін-Ха, який, за повідомленнями ЗМІ, 3 грудня був знайдений мертвим у своєму будинку, опублікував пост, який спантеличив фанатів.

Так, у своєму Instagram два дні тому зірка поділився знімком, зробленим в кафе.

"Будь ласка, остерігайтеся холоду і бережіть себе", - підписав фото Чха Ін-Ха.

У коментарях підписники почали писати, що на фото актор виглядає абсолютно здоровим 27-річним хлопцем, і відмовляються вірити в те, що він помер. Деякі і зовсім припустили, що новина про смерть - розіграш.

Чха Ін-Ха Інстаграм

Про смерть зірки написало видання Soompi :

"Поліція заявила, що актор був знайдений мертвим в своєму будинку 3 грудня, і причина смерті в даний час розслідується".

Чха Ін-Ха Інстаграм

Примітно, що смерть актора підтвердили і в агенстві з пошуку талантів Cha In Ha Fantagio, де працював Ін-Ха:

"Нас переповнює горе через цю новину, в яку неможливо повірити. Ми щиро просимо не поширювати чутки, щоб його сім'я, яка відчуває найбільшу печаль, мирно попрощалася з ним".

Чха Ін-Ха Інстаграм

Чха Ін-Ха Інстаграм

Як раніше писав OBOZREVATEL, 24 листопада, помер відомий актор кіно, а також Національного театру російської драми імені Лесі Українки Давид Бабаєв.

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