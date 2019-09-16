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16 вересня • оновлено в 17:25
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"Вони — раби": мережу розлютив жорсткий вирок актору за мітинги в Москві

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У Москві суд засудив на 3,5 року колонії загального режиму 24-річного актора Павла Устінова. Нібито за те, що він вивихнув руку бійцю ОМОНу під час акції 3 серпня в столиці Росії.

Про це повідомив Інтерфакс. "Визнати Устінова винним у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 318 КК РФ (застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, стосовно представника влади), і призначити йому покарання у вигляді трьох із половиною років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", — оголосив вирок суддя Олексій Криворучко.

Павло Устінов

Павло Устінов

Інтерфакс

У мережі є відео, на якому можна подивитися, як затримували Устінова. Суд відмовився долучити його до справи, обмежившись лише відео звинувачення, оскільки "цей момент і так добре видно".

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До свідчень свідків сторони захисту суд поставився критично, назвавши їх суперечливими.

Поручитися за Устінова приїжджав відомий актор Костянтин Райкін. Він також записав відеозвернення на його підтримку.

У мережі бурхливо відреагували на цю новину. З критичним матеріалами вийшли такі видання: "Медуза", "Радіо Свобода", Mash, Forbes Russia й інші. Також за Устінова заступилися активісти, блогери й журналісти.

"Вони — раби", — написали в коментарях під одним із дописів.

"Вони — раби": мережу розлютив жорсткий вирок актору за мітинги в Москві
"Вони — раби": мережу розлютив жорсткий вирок актору за мітинги в Москві
"Вони — раби": мережу розлютив жорсткий вирок актору за мітинги в Москві
"Вони — раби": мережу розлютив жорсткий вирок актору за мітинги в Москві
"Вони — раби": мережу розлютив жорсткий вирок актору за мітинги в Москві
"Вони — раби": мережу розлютив жорсткий вирок актору за мітинги в Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня Москвою прокотилася хвиля затримань людей, пов'язаних із протестами.

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70rus xxx
70rus xxx
Ментов трогать нельзя,иначе бардак в стране.Это на Окраинушки правосек может безнаказанно гранату в ментов кинуть.А те еще извиняются перед ним.
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70rus xxx
70rus xxx
CARGO 100, привет,уважаемый.
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CARGO 100
CARGO 100
70rus xxx, привет Томску. "А те еще извиняются перед ним." На коленях.
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