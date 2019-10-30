"Вона в свідомості": знайомий Заворотнюк розповів про її стан

Після двох операцій на головному мозку хвора на рак російська артистка Анастасія Заворотнюк знаходиться в свідомості і повністю в адекватному стані.
Про це повідомив знайомий сім'ї Заворотнюк "Комсомольской правде". Він додав, що артистка налаштована на боротьбу зі страшною хворобою.
"Вона не просто в свідомості, а в повному адекваті. Спілкується з близькими. Розуміє, що серйозно хвора, але налаштована вилікуватися. Ви невірно уявляєте собі операцію – що розрізали череп, як кавун, і там колупаються. Зараз сучасні методи: робиться невеликий отвір в черепі, туди вводять мікронож і лазером видаляють пухлину", – розповіло джерело.
За словами знайомого, Заворотнюк проводили генетичне дослідження ДНК і ще ряд досліджень, які показали, що організм артистки має великий запас життєвих сил.
Анастасія Заворотнюк
Cosmo
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня повідомлялося, що Заворотнюк погасила всі борги. Також передавалося, що її перевели в реабілітаційний центр.
Також один Заворотнюк розкрив подробиці про її стан і розповів, що артистка бореться зі страшною хворобою.
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