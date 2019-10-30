"Вона в свідомості": знайомий Заворотнюк розповів про її стан

Після двох операцій на головному мозку хвора на рак російська артистка Анастасія Заворотнюк знаходиться в свідомості і повністю в адекватному стані.

Про це повідомив знайомий сім'ї Заворотнюк "Комсомольской правде". Він додав, що артистка налаштована на боротьбу зі страшною хворобою.

"Вона не просто в свідомості, а в повному адекваті. Спілкується з близькими. Розуміє, що серйозно хвора, але налаштована вилікуватися. Ви невірно уявляєте собі операцію – що розрізали череп, як кавун, і там колупаються. Зараз сучасні методи: робиться невеликий отвір в черепі, туди вводять мікронож і лазером видаляють пухлину", – розповіло джерело.

За словами знайомого, Заворотнюк проводили генетичне дослідження ДНК і ще ряд досліджень, які показали, що організм артистки має великий запас життєвих сил.

Анастасія Заворотнюк Cosmo

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