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19 вересня • оновлено в 18:46
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"Вона не вмирала": російський бізнесмен спростував "передсмертні" новини про Заворотнюк

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Російська актриса Анастасія Заворотнюк не була у комі, але дійсно тяжко хвора.

Про це стверджує співзасновник Baza, бізнесмен Микита Могутін у своєму Telegram-каналі, підкресливши, що розлючений через інформацію про стан зірки, яку поширювали в мережі.

"Ви, напевно, здивуєтеся, але Анастасія Заворотнюк жодного дня не провела у комі, не була у критичному стані, паралізованою та інше, – як це повідомляли деякі медіа. Анастасія хвора, тяжко хвора, але вона не вмирає і у неї дуже хороші шанси. Весь цей час медіа писали свої матеріали про вмираючу Заворотнюк, грунтуючись на словах одного продюсера з 90-х, який відчув другу молодість. Ця людина вирішила, мабуть, що йому богом подарована нова Фріске, і він може піднятися на цьому", – зазначив він.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

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За словами Могутіна, вищевказана людина (ймовірно, продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін. - Ред.) вигадував і перебільшував все, що відбувалося з актрисою.

"У неї з'явилася раптом поліорганна недостатність, потім – параліч, потім – кома. І раптом ... Якийсь час назад потік "передсмертних" новин про Заворотнюк вичерпався. Чому? Та просто родичі Анастасії заборонили продюсеру розкривати свого рота під виглядом джерела ЗМІ. І диво! Відразу ж після цього з'явилися новини, що Заворотнюк перевели до звичайної палати, а її стан раптово покращився. Але насправді він і не погіршувався, та її нікуди не переводили. Анастасія лікувалася, лікується і тримається. У неї все має бути тільки добре", – підсумвав він.

"Вона не вмирала": російський бізнесмен спростував "передсмертні" новини про Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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