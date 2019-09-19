"Вона не вмирала": російський бізнесмен спростував "передсмертні" новини про Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк не була у комі, але дійсно тяжко хвора.
Про це стверджує співзасновник Baza, бізнесмен Микита Могутін у своєму Telegram-каналі, підкресливши, що розлючений через інформацію про стан зірки, яку поширювали в мережі.
"Ви, напевно, здивуєтеся, але Анастасія Заворотнюк жодного дня не провела у комі, не була у критичному стані, паралізованою та інше, – як це повідомляли деякі медіа. Анастасія хвора, тяжко хвора, але вона не вмирає і у неї дуже хороші шанси. Весь цей час медіа писали свої матеріали про вмираючу Заворотнюк, грунтуючись на словах одного продюсера з 90-х, який відчув другу молодість. Ця людина вирішила, мабуть, що йому богом подарована нова Фріске, і він може піднятися на цьому", – зазначив він.
Анастасія Заворотнюк
Рамблер
За словами Могутіна, вищевказана людина (ймовірно, продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін. - Ред.) вигадував і перебільшував все, що відбувалося з актрисою.
"У неї з'явилася раптом поліорганна недостатність, потім – параліч, потім – кома. І раптом ... Якийсь час назад потік "передсмертних" новин про Заворотнюк вичерпався. Чому? Та просто родичі Анастасії заборонили продюсеру розкривати свого рота під виглядом джерела ЗМІ. І диво! Відразу ж після цього з'явилися новини, що Заворотнюк перевели до звичайної палати, а її стан раптово покращився. Але насправді він і не погіршувався, та її нікуди не переводили. Анастасія лікувалася, лікується і тримається. У неї все має бути тільки добре", – підсумвав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Пізніше ЗМІ повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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