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"Вона була міцним горішком": зворушлива історія кохання Зеленського та його дружини Олени

1.8тЧитати матеріал російською

Відомий український комік, засновник студії "Квартал 95", а тепер кандидат на пост президента України Володимир Зеленський не особливо охоче розповідає про особисте життя. Однак його нерідко можна побачити на світських заходах у компанії дружини — Олени.

OBOZREVATEL вирішив нагадати читачам історію кохання одного з найяскравіших представників українського шоу-бізнесу на цей момент.

Володимир Зеленський і Олена Кияшко одружені вже 16 років — з 2003-го. Зараз пара виховує 12-річну доньку Олександру та чотирирічного сина Кирила. А історія їхнього кохання починалася дуже красиво й романтично.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою та донькою

Володимир Зеленський з дружиною Оленою та донькою

Фото: stuki-druki.com

Володимир і Олена познайомилися ще в шкільні роки — молоді люди вчилися в паралельних класах, але тоді не спілкувалися. Тільки після того, як закінчили школу й вступили до різних інститутів, вони випадково зустрілися біля кінотеатру. Відтоді Володимир і Олена нерозлучні.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Фото: shoubiz.guru

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Цікаво, що на момент зустрічі Зеленського з коханою, в Олени був хлопець, тому так просто зачарувати її не вийшло. Володимиру довелося докласти чимало зусиль і по-справжньому домагатися прихильності Кияшко.

"У мене ніколи не було проблем із дівчатами. А тут раптом такий міцний горішок! Мені було цікаво завойовувати Олену, а вже після почуття переросли в кохання", — розповідав Зеленський.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Фото: InfoResist

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Фото: newstime.in.ua

До того, як одружитися, пара зустрічалася вісім років. Олена постійно запитувала про весілля, але Володимир поспішати не хотів: якщо шлюб, то це означає, що одразу ж діти з'являться. А цей момент шоумен хотів відкласти.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Фото: офіційна групппа Зеленського в Instagram

Пропозицію руки і серця Зеленський зробив коханій після перегляду мелодрами в кінотеатрі, що стало своєрідним нагадуванням про їхнє знайомство.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Володимир Зеленський з дружиною Оленою

Фото: Rustars.TV

Раніше OBOZREVATEL вивчав активність Instagram-сторінки кандидата в президенти Володимира Зеленського, і звернув увагу на його зміни в зовнішності за останні роки.

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Особа
Володимир Зеленський
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