"Вона була міцним горішком": зворушлива історія кохання Зеленського та його дружини Олени

Відомий український комік, засновник студії "Квартал 95", а тепер кандидат на пост президента України Володимир Зеленський не особливо охоче розповідає про особисте життя. Однак його нерідко можна побачити на світських заходах у компанії дружини — Олени.
OBOZREVATEL вирішив нагадати читачам історію кохання одного з найяскравіших представників українського шоу-бізнесу на цей момент.
Володимир Зеленський і Олена Кияшко одружені вже 16 років — з 2003-го. Зараз пара виховує 12-річну доньку Олександру та чотирирічного сина Кирила. А історія їхнього кохання починалася дуже красиво й романтично.
Володимир Зеленський з дружиною Оленою та донькою
Фото: stuki-druki.com
Володимир і Олена познайомилися ще в шкільні роки — молоді люди вчилися в паралельних класах, але тоді не спілкувалися. Тільки після того, як закінчили школу й вступили до різних інститутів, вони випадково зустрілися біля кінотеатру. Відтоді Володимир і Олена нерозлучні.
Володимир Зеленський з дружиною Оленою
Фото: shoubiz.guru
Цікаво, що на момент зустрічі Зеленського з коханою, в Олени був хлопець, тому так просто зачарувати її не вийшло. Володимиру довелося докласти чимало зусиль і по-справжньому домагатися прихильності Кияшко.
"У мене ніколи не було проблем із дівчатами. А тут раптом такий міцний горішок! Мені було цікаво завойовувати Олену, а вже після почуття переросли в кохання", — розповідав Зеленський.
Володимир Зеленський з дружиною Оленою
Фото: InfoResist
Володимир Зеленський з дружиною Оленою
Фото: newstime.in.ua
До того, як одружитися, пара зустрічалася вісім років. Олена постійно запитувала про весілля, але Володимир поспішати не хотів: якщо шлюб, то це означає, що одразу ж діти з'являться. А цей момент шоумен хотів відкласти.
Володимир Зеленський з дружиною Оленою
Фото: офіційна групппа Зеленського в Instagram
Пропозицію руки і серця Зеленський зробив коханій після перегляду мелодрами в кінотеатрі, що стало своєрідним нагадуванням про їхнє знайомство.
Володимир Зеленський з дружиною Оленою
Фото: Rustars.TV
Раніше OBOZREVATEL вивчав активність Instagram-сторінки кандидата в президенти Володимира Зеленського, і звернув увагу на його зміни в зовнішності за останні роки.
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