Головна Новини
20 травня • оновлено в 16:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Вона б пішла до Собчак!" Крапівіна розповіла про стан Тодоренко після скандалу

5.3т
Читати матеріал російською

Продюсерка шоу "Орел і Решка", а також співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна зізналася, що порадила Регіні Тодоренко, яка оскандалилася через слова про домашнє насильство, не приймати поспішних рішень.

Про це Нателла розповіла в інтерв'ю письменнику Сергію Мінаєву для його YouTube-каналу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Нателла Крапівіна

Нателла Крапівіна

Instagram @natellakrapivina

За словами Крапівіної, відразу після скандалу Тодоренко хотіла ходити по різним шоу.

"Я їй подзвонила. Якщо б я їй не подзвонила, не поговорила, вона б була у всіх ефірах, пішла б до Собчак. Вона хотіла йти всюди!", – згадує продюсер.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Крім того, Крапівіна впевнена, що Тодоренко помилилася у висловлюванні й точно не підтримує насильство:

"Я написала, що я вважаю, що людина не знайшла правильних слів, щоб висловити свою точку зору. Вона точно не висловлюється за насильство".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Регіна Тодоренко віддала свою статуетку "Жінка року" росіянці Маргариті Грачовій, якій чоловік у 2017 році відрубав кисті рук через ревнощі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Нателла Крапівіна Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

  • У світі захворіли понад 4,9 млн осіб, загинули – 323 тисячі.

  • Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення при COVID-19.

  • Протягом тижня Швеція, яка не вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

  • У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом від тварини.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги