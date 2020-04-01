Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова звинуватила в домаганнях колишнього директора балету Маріїнського театру Махара Вазієва.

Про залицяльника-тирана артистка написала в своїх нових мемуарах "Плата за успіх".

Анастасія Волочкова starhit.ru

Так, балерина заявила, що це сталося під час зміни влади в Маріїнському театрі.

"Директор балету Махар Вазієв відразу показав всьому театру своє справжнє обличчя тирана, і привселюдно у властивій йому вульгарній формі, вказуючи на мене, заявив: "А ось ця буде моєю". Для мене і зараз така постановка питання звучить дико і неприйнятно. А вже в 19 років...", – пише Волочкова.

Анастасія Волочкова Instagram @volochkova_art

За словами Анастасії, директор виставив їй вимоги:

"Вазієв постійно викликав мене в кабінет для "особистих" бесід. З'ясувалося, що його домагання простягаються навіть ширше, ніж його плотські бажання. Мені були виставлені в тому числі і фінансові вимоги, що виразилися пропозицією давати мені багато ролей в обмін на те, що я буду ділитися з ним своїми гонорарами. Розумію, наскільки дико це звучить зараз, але тоді події розвивалися саме таким чином".

Анастасія Волочкова Instagram @volochkova_art

Артистка приготувалася до звільнення, проте директор не планував так просто здаватися:

"Я відповіла тверде "ні"на всі його домагання і пропозиції. І пішла збирати свої речі, оскільки вважала, що мене відразу по завершенню нашої розмови звільнять. Але він теж не збирався так просто здавати свої позиції і відмовлятися від своїх планів. Тому за мною майже відразу прийшли з канцелярії і сказали, що мені призначена нова партія. Він, усвідомлюючи мою любов до театру і до балету, залишив мене на "короткому повідку". Даючи мені нові і нові партії, але постійно перетворюючи моє життя на кошмар. Сподіваючись на те, що труднощі випробувань переважать і зламають мою волю..."

Анастасія Волочкова Instagram @volochkova_art

За словами Волочкової, подальша кар'єра чоловіка не склалася:

"Незабаром він поїхав до Мілану, де ледь не розвалив трупу. З Мілана його вигнали – за домагання до балерин, за деспотичність, за корупцію".

Анастасія Волочкова Instagram @volochkova_art

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анастасія Волочкова роздяглася під час снігопаду на вулиці.

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