"Волочкова плаче": Лобода розбурхала мережу, сівши на шпагат

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу продемонструвавши здібності свого тіла. Так, артистка в чорному купальнику сіла на шпагат.

Знімок Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Багато шанувальників співачки порівняли її з балериною Анастасією Волочковою.

"Вирішила з Волочковою змагатися?", "Волочкова не переживе. Її шпагати вкрали", "Волочкова плаче", "Всі захоплюються формами, але краще б захоплювалися вчинками", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода і MARUV запалили на російському фестивалі.

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