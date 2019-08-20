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"Волочкова плаче": Лобода розбурхала мережу, сівши на шпагат

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу продемонструвавши здібності свого тіла. Так, артистка в чорному купальнику сіла на шпагат.

Знімок Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Багато шанувальників співачки порівняли її з балериною Анастасією Волочковою.

"Волочкова плаче": Лобода розбурхала мережу, сівши на шпагат
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"Вирішила з Волочковою змагатися?", "Волочкова не переживе. Її шпагати вкрали", "Волочкова плаче", "Всі захоплюються формами, але краще б захоплювалися вчинками", - пишуть в мережі.

"Волочкова плаче": Лобода розбурхала мережу, сівши на шпагат
"Волочкова плаче": Лобода розбурхала мережу, сівши на шпагат
"Волочкова плаче": Лобода розбурхала мережу, сівши на шпагат
"Волочкова плаче": Лобода розбурхала мережу, сівши на шпагат
"Волочкова плаче": Лобода розбурхала мережу, сівши на шпагат

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода і MARUV запалили на російському фестивалі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Світлана Лобода
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