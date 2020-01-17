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17 січня • оновлено в 17:45
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"Вокзальна ш**ондра": в Держдумі атакували зірку "Дом-2" за критику на адресу Путіна

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Одіозний депутат Держдуми Віталій Мілонов назвав учасницю шоу "Дом-2" Олену Водонаєву "порнозіркою середньої руки" з "курячими мізками". Це стало відповіддю на її критику послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних Зборів.

Про це він заявив в ефірі передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", запис якого доступний на YouTube.

"Вокзальна ш**ондра": в Держдумі атакували зірку "Дом-2" за критику на адресу Путіна

"Порнозірка середньої руки, але це не означає, що потрібно її слухати. Давайте не будемо обговорювати марення вокзальної повії. Вона своїми курячими мізками не розуміє, що материнський капітал - це не ранкові грошики на тумбочці", - підкреслив член комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства.

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"Вокзальна ш**ондра": в Держдумі атакували зірку "Дом-2" за критику на адресу Путіна

"Ці гроші - лише справедлива подяка з боку держави. Такі, як Водонаєва, не повинні більше мати права своїм поганим ротом втоптувати в бруд мільйони російських матерів", - уклав Мілонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва викликала ажіотаж в мережі різкою заявою про Росію. Вона порівняла РФ і США, що не сподобалося багатьом шанувальникам.

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Автор
Юрко Медяник
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Для рогулей водонаева это авторитетный источник)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все верно сказал. Водонаева думает, что на материнский капитал можно водки купить. Материнский капитал можно только на жилье, образование детей и пенсию для матери потратить. Сама водохлебова быдлo и есть.
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