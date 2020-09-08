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Вокаліст гурту Little Big вперше стане батьком

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Антон Ліссов та Анжеліка Іванова вперше стануть батьками

Антон Ліссов та Анжеліка Іванова вперше стануть батьками.

41-річний вокаліст гурту Little Big Антон Ліссов зізнався, що незабаром стане батьком. Його дружина Анжеліка Іванова вагітна первістком.

Радісною новиною музикант поділився на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімок з вагітною коханою (фото дивіться нижче).

"Передбачаючи заздалегідь ваші питання, відзначаю відразу. ПАЦАН! Чекаємо незабаром! Ну що, як назвемо?" – спитав у підписників Ліссов.

Ліссов з дружиною вперше стануть батьками.

Ліссов з дружиною вперше стануть батьками. Instagram Антона Ліссова

У коментарях пару встигли привітати не тільки шанувальники, але й зіркові друзі: Альона Водонаєва та Іда Галич.

"Молодці! Здоров'я, терпіння і удачі! Нехай у вас буде щаслива сім'я", "Бажаю міцного здоров'я малюку і вам", "Ви супер! Дивлюся і радію, щастя вам", – написали в коментарях.

Іда Галич привітала Ліссова.

Іда Галич привітала Ліссова. Instagram Антона Ліссова

Водонаєва привітала Ліссова.

Водонаєва привітала Ліссова. Instagram Антона Ліссова

Шанувальники привітали Антона Ліссова.

Шанувальники привітали Антона Ліссова. Instagram Антона Ліссова

Нагадаємо, у 2012 році Ліссов одружився з Вікторією Головачевою. Пара розлучилася через шість років. У березні 2020 року музикант офіційно зареєстрував стосунки з Івановою. Весілля стало сюрпризом для шанувальників, адже артист не афішував своє особисте життя

Антон Ліссов і Анжеліка Іванова стануть батьками.

Антон Ліссов і Анжеліка Іванова стануть батьками. Instagram Антона Ліссова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський співак Ед Ширан і його кохана Черрі Сіборн вперше стали батьками. Так, у пари народилася донька.

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