Вокаліст гурту Little Big вперше стане батьком

41-річний вокаліст гурту Little Big Антон Ліссов зізнався, що незабаром стане батьком. Його дружина Анжеліка Іванова вагітна первістком.

Радісною новиною музикант поділився на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімок з вагітною коханою (фото дивіться нижче).

"Передбачаючи заздалегідь ваші питання, відзначаю відразу. ПАЦАН! Чекаємо незабаром! Ну що, як назвемо?" – спитав у підписників Ліссов.

Ліссов з дружиною вперше стануть батьками. Instagram Антона Ліссова

У коментарях пару встигли привітати не тільки шанувальники, але й зіркові друзі: Альона Водонаєва та Іда Галич.

"Молодці! Здоров'я, терпіння і удачі! Нехай у вас буде щаслива сім'я", "Бажаю міцного здоров'я малюку і вам", "Ви супер! Дивлюся і радію, щастя вам", – написали в коментарях.

Іда Галич привітала Ліссова. Instagram Антона Ліссова

Водонаєва привітала Ліссова. Instagram Антона Ліссова

Шанувальники привітали Антона Ліссова. Instagram Антона Ліссова

Нагадаємо, у 2012 році Ліссов одружився з Вікторією Головачевою. Пара розлучилася через шість років. У березні 2020 року музикант офіційно зареєстрував стосунки з Івановою. Весілля стало сюрпризом для шанувальників, адже артист не афішував своє особисте життя

Антон Ліссов і Анжеліка Іванова стануть батьками. Instagram Антона Ліссова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський співак Ед Ширан і його кохана Черрі Сіборн вперше стали батьками. Так, у пари народилася донька.

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