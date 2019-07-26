"Вогонь, крихітко": юна зірка "Школи" розбурхала мережу напівголими фото

Юна зірка популярного українського серіалу "Школа" Ірина Кудашова викликала захват шанувальників відвертими фото в леопардовому бікіні на одеському пляжі.
Відповідне фото 19-річна актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши захоплення фоловерів стрункою фігурою.
"Скільки женихів вже вбито тобою, крихітко", – підписала зірка "Школи" під знімком, на якому позує в леопардовому купальнику.
Ірина Кудашова танцює в купальнику
Сторіс
Шанувальники в коментарях написали, що Ірині дуже, і фігура виглядає чарівно.
"Тобі так личить це купальник. Фігура шикарна, як і ти", "Яка гарна", "Ти так сильно засмагла, або це контурінг для збільшення грудей", "Просто вогонь, крихітко", – написали в мережі.
Ірина Кудашова
instagram / irinaa_kudashova
Ірина Кудашова
instagram / irinaa_kudashova
Ірина Кудашова
instagram / irinaa_kudashova
Ірина Кудашова
instagram / irinaa_kudashova
Ірина Кудашова
instagram / irinaa_kudashova
Ірина Кудашова з друзями
instagram / irinaa_kudashova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка нашумілого українського серіалу "Школа" Ліза Василенко порадувала шанувальників дикими танцями в короткому топі.
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