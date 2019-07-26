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"Вогонь, крихітко": юна зірка "Школи" розбурхала мережу напівголими фото

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Юна зірка популярного українського серіалу "Школа" Ірина Кудашова викликала захват шанувальників відвертими фото в леопардовому бікіні на одеському пляжі.

Відповідне фото 19-річна актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши захоплення фоловерів стрункою фігурою.

"Скільки женихів вже вбито тобою, крихітко", – підписала зірка "Школи" під знімком, на якому позує в леопардовому купальнику.

Ірина Кудашова танцює в купальнику

Ірина Кудашова танцює в купальнику

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Шанувальники в коментарях написали, що Ірині дуже, і фігура виглядає чарівно.

"Тобі так личить це купальник. Фігура шикарна, як і ти", "Яка гарна", "Ти так сильно засмагла, або це контурінг для збільшення грудей", "Просто вогонь, крихітко", – написали в мережі.

Ірина Кудашова

Ірина Кудашова

instagram / irinaa_kudashova

Ірина Кудашова

Ірина Кудашова

instagram / irinaa_kudashova

Ірина Кудашова

Ірина Кудашова

instagram / irinaa_kudashova

Ірина Кудашова

Ірина Кудашова

instagram / irinaa_kudashova

Ірина Кудашова

Ірина Кудашова

instagram / irinaa_kudashova

"Вогонь, крихітко": юна зірка "Школи" розбурхала мережу напівголими фото
"Вогонь, крихітко": юна зірка "Школи" розбурхала мережу напівголими фото
"Вогонь, крихітко": юна зірка "Школи" розбурхала мережу напівголими фото
"Вогонь, крихітко": юна зірка "Школи" розбурхала мережу напівголими фото

Ірина Кудашова з друзями

Ірина Кудашова з друзями

instagram / irinaa_kudashova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка нашумілого українського серіалу "Школа" Ліза Василенко порадувала шанувальників дикими танцями в короткому топі.

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Місце
Україна Одеса
Тег
серіал
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Бедняжка, ни задницы, ни груди, а между ног трактор проехал... Эх, класотка... Улыбнула.
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