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25 квітня • оновлено в 14:28
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Водонаєва показала пишні груди на камеру: пікантні фото

4.1т
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Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва поділилася з шанувальниками пікантними фото, на яких засвітила пишні груди.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в рожевій сукні з глибоким декольте. Свій образ Водонаєва доповнила масивними прикрасами.

Олена Водонаєва

Олена Водонаєва

Фото: instagram/alenavodonaeva

"Я вже звикла до кухні за цей час. Навчилася готувати багато нових страв і навіть стала випікати. Сьогодні вперше в житті буду робити яблучний пиріг", – написала зірка.

Олена Водонаєва сексуально позує на камеру

Олена Водонаєва сексуально позує на камеру

Фото: instagram/alenavodonaeva

Олена Водонаєва засвітила пишні груди

Олена Водонаєва засвітила пишні груди

Фото: instagram/alenavodonaeva

Олена Водонаєва в пікантній фотосесії

Олена Водонаєва в пікантній фотосесії

Фото: instagram/alenavodonaeva

Спокуслива Олена Водонаєва

Спокуслива Олена Водонаєва

Фото: instagram/alenavodonaeva

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Водонаєвої та засипали її компліментами.

Водонаєва показала пишні груди на камеру: пікантні фото
Водонаєва показала пишні груди на камеру: пікантні фото
Водонаєва показала пишні груди на камеру: пікантні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна російська співачка Нюша опублікувала спокусливу фотографію, на якій позувала в ефектному купальнику.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Олена Водонаєва
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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