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30 травня • оновлено в 06:46
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Внучці Софії Ротару – 19: найсексуальніші фото красуні

3.2т
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Внучка Софії Ротару, модель та співачка Соня Євдокименко в суботу, 30 травня, відзначає свій день народження.

Так, дівчині виповнюється 19 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків Євдокименко.

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко народилася 30 травня 2001 року в Києві. Вона з підліткового віку займалася музикою, брала участь в модних показах та знімалася для глянцевих журналів. Зокрема, у 2016 році з'явилася на ювілейній обкладинці журналу Elle.

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Потім Соня стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, брала участь в Тижні моди у Нью-Йорку. Також співпрацювала з українським брендом Poustovit і дизайнеркою Anna K.

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

У листопаді 2018 року Соня Євдокименко дебютувала як співачка, представивши композицію "Unbreakable" під псевдонімом Sofia Eve. Продюсером пісні виступив її рідний брат Анатолій. У 2019 в дівчини вийшла друга пісня під назвою "Lonely Walkers".

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Зараз Соня живе в Лондоні, звідки активно веде свій блог в Instagram. Вона часто публікує відверті фото, на яких демонструє переваги своєї фігури.

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соня Євдокименко розкрила секрет стрункої фігури.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Соня Євдокименко Софія Ротару
Місце
Україна
Теги
шоу шоу-бизнес
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