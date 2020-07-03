Внучка Софії Ротару, модель і співачка Соня Євдокименко поділилася з шанувальниками пікантними фото в бікіні.

Відповідні знімки дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала лежачи на траві, продемонструвавши спокусливі форми.

Соня Євдокименко у відвертому купальнику (Instagram Соні Євдокименко)

Соня Євдокименко сексуально позує на камеру (Instagram Соні Євдокименко)

Соня Євдокименко в пікантній фотосесії (Instagram Соні Євдокименко)

Шанувальники прийшли в захват від нових фото Соні, зазначивши, що виглядає вона просто чудово.

Внучка Ротару похвалилася ідеальними формами в бікіні. Фото

Внучка Ротару похвалилася ідеальними формами в бікіні. Фото

Внучка Ротару похвалилася ідеальними формами в бікіні. Фото

Внучка Ротару похвалилася ідеальними формами в бікіні. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соня Євдокименко розкрила секрет стрункої фігури.