Внучка Ротару похвалилася ідеальними формами в бікіні. Фото
Внучка Софії Ротару, модель і співачка Соня Євдокименко поділилася з шанувальниками пікантними фото в бікіні.
Відповідні знімки дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала лежачи на траві, продемонструвавши спокусливі форми.
Соня Євдокименко у відвертому купальнику (Instagram Соні Євдокименко)
Соня Євдокименко сексуально позує на камеру (Instagram Соні Євдокименко)
Соня Євдокименко в пікантній фотосесії (Instagram Соні Євдокименко)
Шанувальники прийшли в захват від нових фото Соні, зазначивши, що виглядає вона просто чудово.
Внучка Ротару похвалилася ідеальними формами в бікіні. Фото
Внучка Ротару похвалилася ідеальними формами в бікіні. Фото
Внучка Ротару похвалилася ідеальними формами в бікіні. Фото
Внучка Ротару похвалилася ідеальними формами в бікіні. Фото
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соня Євдокименко розкрила секрет стрункої фігури.