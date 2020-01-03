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3 січня • оновлено в 19:53
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Внучка Єльцина виросла: як вона зараз виглядає і чим займається

1.3т
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Внучка першого президента РФ Бориса Єльцина Марія Юмашева виросла справжньою красунею і закрутила роман з відомим російським футболістом Федором Смоловим.

Так, хлопець підтвердив їхні стосунки, опублікувавши на особистій сторінці в Instagram кілька спільних фото з 17-річною Марією. На багатьох з них закохані позували в обнімку, при цьому щасливо посміхаючись.

Федір Смолов і Марія Юмашева

Федір Смолов і Марія Юмашева

Фото: instagram/smolovfedor_10

Федір Смолов і Марія Юмашева з друзями

Федір Смолов і Марія Юмашева з друзями

Фото: instagram/smolovfedor_10

У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як зараз виглядає і живе наймолодша внучка першого президента РФ.

Борис Єльцин і Марія Юмашева

Борис Єльцин і Марія Юмашева

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17-річна Марія народилася у 2002 році в Лондоні в родині молодшої доньки Бориса Єльцина — Тетяни Юмашевої та Валентина Юмашева. Вона все життя живе за кордоном. Досконало володіє англійською та французькою. Навчалася в приватній школі, займалася балетом і музикою. Крім того, захоплювалася тенісом, плаванням і верховою їздою.

Марія Юмашева

Марія Юмашева

Фото: instagram/yeltsinboris

Марія Юмашева

Марія Юмашева

Фото: instagram/yeltsinboris

Зазначимо, що дівчина веде закритий Instagram, але її фото часто публікує брат Борис Єльцин-молодший. При цьому в блозі футболіста Федора Смолова вона проявляє активність — залишає смайлики. За словами інсайдерів, пара вже не раз з'являлася разом в театрах і на світських заходах. Але про їхній роман раніше знали тільки близькі.

Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева

Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева

Фото: instagram/yeltsinboris

Федір Смолов і Марія Юмашева

Федір Смолов і Марія Юмашева

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше внучка актора і головного Д'Артаньяна Михайла Боярського похвалилася пишними формами на новому фото.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Борис Єльцин
Місце
Росія
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