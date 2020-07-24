Онучка Єлизавети II принцеса Беатріс стала мачухою

Онучка королеви Великобританії Єлизавети II принцеса Беатріс, яка нещодавно вийшла заміж за італійського мільярдера Едоардо Мапеллі-Моцці, стала не тільки дружиною, але й мачухою.

Як повідомляє видання People, вся річ у тім, що в її чоловіка є чотирирічний син Вулф. За словами інсайдерів, це вперше в історії цього покоління член королівської сім'ї стає названою мамою.

Варто зазначити, що подібні випадки не повторювалися після того, як у 2005 році принц Чарльз одружився з Каміллою. Тоді вона стала мачухою для двох його синів – принців Вільяма та Гаррі. Але Беатріс стала першою онукою королеви, яка стала мачухою.

"Беатріс стала дуже уважною мачухою. При цьому її чоловік Едоардо – один із найкращих батьків. Нещодавно вони всі разом відпочивали, і вони насправді щасливі", – йдеться в тексті.

Принцеса Беатріс вийшла заміж за Едоардо Мапеллі-Моцці (фото – parade.com)

Про заручини 31-річної принцеси й 34-річного італійського бізнесмена повідомили у вересні 2019 року на офіційному сайті Букінгемського палацу. Вони знають одне одного з дитинства, але їхні стосунки зав'язалися тільки після весілля принцеси Євгенії в жовтні 2018 року.

Раніше бізнесмен зустрічався з архітекторкою Дарою Гуанґ яка народила йому сина. Союз Беатріс і Едоардо схвалила королівська родина, адже принцеса не претендує на британський престол і може вийти заміж за будь-яку людину, незалежно від її статусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина принца Гаррі Меґан Маркл зізналася, чому покинула королівську сім'ю.