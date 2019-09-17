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17 вересня • оновлено в 10:06
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ЗМІ впіймали доньку Заворотнюк біля лікарні: відео

2.6т Читати матеріал російською

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка за інформацією ЗМІ знаходиться в лікарні у вкрай важкому стані, Анна Заворотнюк приїхала провідати матір.

22-річна дівчина принесла з собою велику повітряну кулю у формі серця, на якій було написано: "I love you this much (я дуже тебе люблю)", пише Telegram-канал Mash.

ЗМІ впіймали доньку Заворотнюк біля лікарні: відео
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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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