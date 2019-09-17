ЗМІ впіймали доньку Заворотнюк біля лікарні: відео

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка за інформацією ЗМІ знаходиться в лікарні у вкрай важкому стані, Анна Заворотнюк приїхала провідати матір.
22-річна дівчина принесла з собою велику повітряну кулю у формі серця, на якій було написано: "I love you this much (я дуже тебе люблю)", пише Telegram-канал Mash.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
ЗМІ повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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