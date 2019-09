ЗМІ впіймали доньку Заворотнюк біля лікарні: відео

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка за інформацією ЗМІ знаходиться в лікарні у вкрай важкому стані, Анна Заворотнюк приїхала провідати матір.

22-річна дівчина принесла з собою велику повітряну кулю у формі серця, на якій було написано: "I love you this much (я дуже тебе люблю)", пише Telegram-канал Mash.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

