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15 вересня • оновлено в 09:55
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"Влуч олівцем в пляшку!" Собчак пояснила витівки Богомолова на свадьбе- "похороні"

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Весілля Ксенії Собчак і Костянтина Богомолова могло пройти ще більш епатажно. Втім, молодята врахують це на майбутньому святкуванні річниці.

Про це в своєму телеграм-каналі написала сама Ксенія Собчак, коментуючи пост каналу "Бахчисарайські гвоздики".

Весільний катафалк Собчак і Богомолова

Весільний катафалк Собчак і Богомолова

"РІА"

"Богомолов, недарма, що режисер, це весілля створив, довів до прекрасного абсурду в абсолюті. Концертний номер "Увійди в мене" - це, по суті, вже такий декадентський театр. Життя як уявлення, життя як продовження перформансу, коли ти вже не розумієш, де грань між фантазією і реальністю... Гості від Пєскова до Баскова - це теж частина вистави, частина деконструйованого шапіто", – такий запис було опубліковано в новинному каналі, де весілля також назвали унікальною постановкою Богомолова.

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"Я ось теж вважаю, що не вистачало танцю на газеті і "влуч олівцем в пляшку", але до річниці ми підготуємося ще краще!", – прокоментувала цю запис Ксенія Собчак.

Собчак пояснила витівки Богомолова на свадьбі-"похороні"
Собчак пояснила витівки Богомолова на свадьбі-"похороні"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано відео з весільної церемонії Собчак і Богомолова, на яку вони приїхали на катафалку.

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
Тег
весілля
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