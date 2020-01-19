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19 січня • оновлено в 06:15
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Владу Сташевському – 46: куди зникла і як виглядає сьогодні зірка 90-х

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Кумир 90-х, популярний російський співак Влад Сташевський 19 січня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 46 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, куди зник артист, як він зараз виглядає і чим займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Владу Сташевському – 46: куди зникла і як виглядає сьогодні зірка 90-х

onlineradiop.com

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Влад Сташевський народився 19 січня 1974 року в місті Тирасполь, Молдова. Його батько пішов із сім'ї, коли Владу не було і двох років, тому хлопчика виховували мама і бабуся – обидві працювали бухгалтерами. При народженні Влад отримав прізвище матері – Твердохлєбов.

Незабаром з Тирасполя сім'я переїхала до Криму, значна частина дитинства Влада пройшла саме там. Майбутній музикант закінчив з відзнакою музичну школу по класу фортепіано, після восьмого класу вступив до Суворовського училища, провчився там близько місяця і пішов.

Владу Сташевському – 46: куди зникла і як виглядає сьогодні зірка 90-х

24smi.org

У 1993 році відправився до Москви, де вступив до торгово-комерційного коледжу за спеціальністю товарознавець. Хлопець брав участь у студентському ансамблі як співак і бас-гітарист.

Потім Влад вступив до Московського державного університету комерції, на факультет управління торговими підприємствами в сфері послуг, закінчив його в 1998 році.

Владу Сташевському – 46: куди зникла і як виглядає сьогодні зірка 90-х

SM News

У 1993 році, коли Владу було 19 років, в клубі "Майстер" він відзначав з одногрупниками здачу сесії, грав на роялі і співав. У той час там був присутній відомий продюсер Юрій Айзеншпис з групою "Янг Ганз", яку він продюсував.

Айзеншпісу сподобалося, як співає блатні пісні Владислав і залишив йому свою візитку.

Юрій Айзеншпис і Влад Сташевський

Юрій Айзеншпис і Влад Сташевський

"Пліткарі"

Через тиждень після знайомства була записана перша пісня "Дороги, якими ми йдемо", автором якої став поет і композитор Володимир Матецький.

31 серпня 1993 на фестивалі "Сонячна Аджарія" в Батумі вперше перед широким загалом виступив співак Влад Сташевський. У книзі "Влад Лістьєв. Упереджений реквієм" згадано, що Айзеншпісу в просуванні нового проекту допомагав кримінальний авторитет Олександр Макушенко, відомий як Саша Циган.

Пісні Влада Сташевського "Любов тут більше не живе", "Дороги, якими йдемо" і "Пляжний фотограф" стали хітами, піднявшись на вершини чартів в Росії та інших російськомовних країнах.

У 1999 році кумир багатьох дівчат несподівано вирішив розірвати співпрацю з Юрієм Айзеншпісом. Свій останній альбом "Лабіринти" Влад Сташевський хотів зробити сам, таким, яким він бачить його сам.

Він вирішив сам стати і продюсером, і ліриком, і композитором. Однак на той момент у музиці з'явилося багато нових віянь, і популярність Сташевського початку йти на спад, нова платівка не викликала особливого інтересу у публіки.

Зараз, за інформацією ЗМІ, зірка 90-х володіє компанією з видалення та відпрацювання стічних вод і твердих відходів, а також з обробки металобрухту і відходів металевого походження.

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Сташевський періодично дає концерти, але в основному виступає на корпоративах.

Що стосується особистого життя музиканта, з 1997 по 2002 рік його дружиною була Ольга Альошина, дочка гендиректора спортивного комплексу "Лужники". У шлюбі з нею в 1998 році у Влада Сташевського народився син Данило. Сім'я Ольги із самого спочатку вороже поставилася до її чоловіка, а незабаром стосунки зіпсувалися і в самій парі.

Влад Сташевський, його перша дружина Ольга Альошина і син Данило

Влад Сташевський, його перша дружина Ольга Альошина і син Данило

SM News

Розрив був важким. Владу не давали бачитися з сином, стан його здоров'я погіршився. У 2006 році співак одружився вдруге: його дружиною стала психолог Ірина Мигуля. Вона також народила Сташевському сина: хлопчик народився в 2008 році, його назвали Тимофій.

Влад Сташевський, його друга дружина Ірина та син Тимофій

Влад Сташевський, його друга дружина Ірина та син Тимофій

24smi.org

Зараз Ірина працює директором чоловіка, займаючись його виступами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про зірок 90-х, які пропали зі сцени: Лариса Чернікова, Саша Звєрєва, Світлана Володимирська, "Поліція моралі", "Демо" та інші.

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Автор
Аліна Мельник
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