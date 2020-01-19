Владу Сташевському – 46: куди зникла і як виглядає сьогодні зірка 90-х

Кумир 90-х, популярний російський співак Влад Сташевський 19 січня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 46 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, куди зник артист, як він зараз виглядає і чим займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

onlineradiop.com

Влад Сташевський народився 19 січня 1974 року в місті Тирасполь, Молдова. Його батько пішов із сім'ї, коли Владу не було і двох років, тому хлопчика виховували мама і бабуся – обидві працювали бухгалтерами. При народженні Влад отримав прізвище матері – Твердохлєбов.

Незабаром з Тирасполя сім'я переїхала до Криму, значна частина дитинства Влада пройшла саме там. Майбутній музикант закінчив з відзнакою музичну школу по класу фортепіано, після восьмого класу вступив до Суворовського училища, провчився там близько місяця і пішов.

24smi.org

У 1993 році відправився до Москви, де вступив до торгово-комерційного коледжу за спеціальністю товарознавець. Хлопець брав участь у студентському ансамблі як співак і бас-гітарист.

Потім Влад вступив до Московського державного університету комерції, на факультет управління торговими підприємствами в сфері послуг, закінчив його в 1998 році.

SM News

У 1993 році, коли Владу було 19 років, в клубі "Майстер" він відзначав з одногрупниками здачу сесії, грав на роялі і співав. У той час там був присутній відомий продюсер Юрій Айзеншпис з групою "Янг Ганз", яку він продюсував.

Айзеншпісу сподобалося, як співає блатні пісні Владислав і залишив йому свою візитку.

Юрій Айзеншпис і Влад Сташевський "Пліткарі"

Через тиждень після знайомства була записана перша пісня "Дороги, якими ми йдемо", автором якої став поет і композитор Володимир Матецький.

31 серпня 1993 на фестивалі "Сонячна Аджарія" в Батумі вперше перед широким загалом виступив співак Влад Сташевський. У книзі "Влад Лістьєв. Упереджений реквієм" згадано, що Айзеншпісу в просуванні нового проекту допомагав кримінальний авторитет Олександр Макушенко, відомий як Саша Циган.

Пісні Влада Сташевського "Любов тут більше не живе", "Дороги, якими йдемо" і "Пляжний фотограф" стали хітами, піднявшись на вершини чартів в Росії та інших російськомовних країнах.

У 1999 році кумир багатьох дівчат несподівано вирішив розірвати співпрацю з Юрієм Айзеншпісом. Свій останній альбом "Лабіринти" Влад Сташевський хотів зробити сам, таким, яким він бачить його сам.

Він вирішив сам стати і продюсером, і ліриком, і композитором. Однак на той момент у музиці з'явилося багато нових віянь, і популярність Сташевського початку йти на спад, нова платівка не викликала особливого інтересу у публіки.

Зараз, за інформацією ЗМІ, зірка 90-х володіє компанією з видалення та відпрацювання стічних вод і твердих відходів, а також з обробки металобрухту і відходів металевого походження.

Сташевський періодично дає концерти, але в основному виступає на корпоративах.

Що стосується особистого життя музиканта, з 1997 по 2002 рік його дружиною була Ольга Альошина, дочка гендиректора спортивного комплексу "Лужники". У шлюбі з нею в 1998 році у Влада Сташевського народився син Данило. Сім'я Ольги із самого спочатку вороже поставилася до її чоловіка, а незабаром стосунки зіпсувалися і в самій парі.

Влад Сташевський, його перша дружина Ольга Альошина і син Данило SM News

Розрив був важким. Владу не давали бачитися з сином, стан його здоров'я погіршився. У 2006 році співак одружився вдруге: його дружиною стала психолог Ірина Мигуля. Вона також народила Сташевському сина: хлопчик народився в 2008 році, його назвали Тимофій.

Влад Сташевський, його друга дружина Ірина та син Тимофій 24smi.org

Зараз Ірина працює директором чоловіка, займаючись його виступами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про зірок 90-х, які пропали зі сцени: Лариса Чернікова, Саша Звєрєва, Світлана Володимирська, "Поліція моралі", "Демо" та інші.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал