Виступила для мільярдера і обіймалася з Кіркоровим: Ротару засвітилася на шикарній вечірці в Москві

Українська співачка Софія Ротару, яку недавно зацькували за виступ на "Пісні року" в Москві, заспівала на ювілеї Етері Карапетян, дружини власника групи компаній "Ташир", мільярдера Самвела Карапетяна.
Разом з нею на заході засвітилися Микола Басков, Андрій Малахов, Філіп Кіркоров та інші російські артисти. Фото та відео зі святкування розмістили в соціальній мережі Instagram.
На Дні народження також виступив Сосо Павліашвілі, гонорар на корпоративах у якого, як кажуть зіркові промоутери, в середньому близько 20-30 тисяч євро.
Вів вечір шоумен Андрій Малахов. Його гонорар на подібних заходах зазвичай становить близько 2 мільйонів рублів.
Кіркоров і Малахов
Скріншот з відео
За інформацією видання "Комсомольская правда", Софія Ротару зазвичай погоджується виступити на корпоративі за 50 тисяч євро.
Ротару обіймається з Кіркоровим
Скріншот з відео
Філіп Кіркоров та Софія Ротару
Скріншот з відео
Філліп Кіркоров
Скріншот з відео
Софія Ротару співає на корпоративі
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану.
Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM".
У Росії накинулися на Ротару, звинувативши в бажанні заробити грошей.
Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО.
Однак, коли Ротару все-таки приїхала в Росію для участі в "Пісні року", в мережі негативно поставилися до її виступу, назвавши співачку зрадницею.
Заступитися за артистку вирішив Микола Басков. Співак попросив людей подумати про здоров'я Ротару, а також заявив, що зірка завжди була поза політикою.
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