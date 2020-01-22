Виступила для мільярдера і обіймалася з Кіркоровим: Ротару засвітилася на шикарній вечірці в Москві

Українська співачка Софія Ротару, яку недавно зацькували за виступ на "Пісні року" в Москві, заспівала на ювілеї Етері Карапетян, дружини власника групи компаній "Ташир", мільярдера Самвела Карапетяна.

Разом з нею на заході засвітилися Микола Басков, Андрій Малахов, Філіп Кіркоров та інші російські артисти. Фото та відео зі святкування розмістили в соціальній мережі Instagram.

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На Дні народження також виступив Сосо Павліашвілі, гонорар на корпоративах у якого, як кажуть зіркові промоутери, в середньому близько 20-30 тисяч євро.

Вів вечір шоумен Андрій Малахов. Його гонорар на подібних заходах зазвичай становить близько 2 мільйонів рублів.

Кіркоров і Малахов Скріншот з відео

За інформацією видання "Комсомольская правда", Софія Ротару зазвичай погоджується виступити на корпоративі за 50 тисяч євро.

Ротару обіймається з Кіркоровим Скріншот з відео

Філіп Кіркоров та Софія Ротару Скріншот з відео

Філліп Кіркоров Скріншот з відео

Софія Ротару співає на корпоративі Скріншот з відео

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