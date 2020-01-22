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22 січня • оновлено в 12:00
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Виступила для мільярдера і обіймалася з Кіркоровим: Ротару засвітилася на шикарній вечірці в Москві

1.6т
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Українська співачка Софія Ротару, яку недавно зацькували за виступ на "Пісні року" в Москві, заспівала на ювілеї Етері Карапетян, дружини власника групи компаній "Ташир", мільярдера Самвела Карапетяна.

Разом з нею на заході засвітилися Микола Басков, Андрій Малахов, Філіп Кіркоров та інші російські артисти. Фото та відео зі святкування розмістили в соціальній мережі Instagram.

Виступила для мільярдера і обіймалася з Кіркоровим: Ротару засвітилася на шикарній вечірці в Москві
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На Дні народження також виступив Сосо Павліашвілі, гонорар на корпоративах у якого, як кажуть зіркові промоутери, в середньому близько 20-30 тисяч євро.

Вів вечір шоумен Андрій Малахов. Його гонорар на подібних заходах зазвичай становить близько 2 мільйонів рублів.

Кіркоров і Малахов

Кіркоров і Малахов

Скріншот з відео

За інформацією видання "Комсомольская правда", Софія Ротару зазвичай погоджується виступити на корпоративі за 50 тисяч євро.

Ротару обіймається з Кіркоровим

Ротару обіймається з Кіркоровим

Скріншот з відео

Філіп Кіркоров та Софія Ротару

Філіп Кіркоров та Софія Ротару

Скріншот з відео

Філліп Кіркоров

Філліп Кіркоров

Скріншот з відео

Софія Ротару співає на корпоративі

Софія Ротару співає на корпоративі

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особи
Сосо Павліашвілі Філіп Кіркоров Андрій Малахов Микола Басков Софія Ротару
Місце
Росія Москва
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фил филька
фил филька
ну что упорыши на миротворец эту украинку или как?))
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Хо Хол
Хо Хол
Ггг.
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