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"Виродки!" Відомий в Росії актор "пройшовся" по Україні

19.8тЧитати матеріал російською

Російський актор театру і кіно Олексій Гуськов в інтерв'ю для програми "А поговорити?" "пройшовся" по Україні.

Так, він назвав український уряд "виродками" за те, що йому заборонили в'їзд в країну. Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі шоу (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я люблю Київ, але на жаль не можу туди зараз поїхати. Навіть листи уряду писав, тому що мама дуже хотіла поїхати на могилу батька, виродки. Говорили, що нададуть супровід. Але який супровід для 83-річної людини", — прокоментував Олексій.

"Виродки!" Відомий в Росії актор "пройшовся" по Україні

Олексій Гуськов

Фото: скріншот

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Також він заявив, що у 2014 році підписав листа на підтримку Путіна за Крим, адже вважає, що це російська територія.

"Так, провели референдум і так далі. Але, за поняттєвими речима і за всіма іншими — це російська територія, і там живуть в основному громадяни Росії. Я так дійсно вважаю", — додав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор Іван Охлобистін, який є прихильником терористів "Л/ДНР" і фанатом "русского мира", красномовно висловився про ситуацію в Україні, заявивши, що українці і росіяни – назавжди залишаться братами.

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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
зато в Крым может ездить как на «российскую территорию», что ему не нравится? это просто камни с неба, по дурной башке.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
До аннексии там жили граждане Украины разных национальностей, в том числе и русской. Отсюда не следует, что это российская территория. Пошел вон!
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Medved George
Medved George
Ну раз так считаешь, тогда иди на ...., или сиди ровно в своём россарае! Говночерпий!
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