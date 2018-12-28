"Виродки!" Відомий в Росії актор "пройшовся" по Україні

Російський актор театру і кіно Олексій Гуськов в інтерв'ю для програми "А поговорити?" "пройшовся" по Україні.

Так, він назвав український уряд "виродками" за те, що йому заборонили в'їзд в країну. Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі шоу (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я люблю Київ, але на жаль не можу туди зараз поїхати. Навіть листи уряду писав, тому що мама дуже хотіла поїхати на могилу батька, виродки. Говорили, що нададуть супровід. Але який супровід для 83-річної людини", — прокоментував Олексій.

Олексій Гуськов Фото: скріншот

Також він заявив, що у 2014 році підписав листа на підтримку Путіна за Крим, адже вважає, що це російська територія.

"Так, провели референдум і так далі. Але, за поняттєвими речима і за всіма іншими — це російська територія, і там живуть в основному громадяни Росії. Я так дійсно вважаю", — додав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор Іван Охлобистін, який є прихильником терористів "Л/ДНР" і фанатом "русского мира", красномовно висловився про ситуацію в Україні, заявивши, що українці і росіяни – назавжди залишаться братами.