"Вірних не існує": екc-продюсер Лорак розкрив всю правду про зради її чоловіка

Відомий продюсер Сергій Перман, який раніше співпрацював з поп-дівою Ані Лорак, прокоментував зради Мурата Налчаджиоглу.

Так, подробицями він поділився з головним редактором видання "ГОРДОН" Олесею Бацман.

"Я не хочу обговорювати Мурата, Олесю. Пробач, але це та тема, на яку я говорити не хочу. У Мурата дуже високі інтелектуальні здібності. Я тобі так скажу: він — Остап Бендер. Він розумний хлопець, безумовно. Але турки — це дуже специфічна нація, і коли він потрапив сюди... Я хотів сказати, що моногамних турецьких чоловіків не існує", — заявив Сергій.

Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу з дочкою Фото: instagram/anilorak

Нагадаємо, Перман був директором "Ані Лорак продакшн" з 2008 по 2013 рік. Цей період він вважав особливим, тому що це був відрізок в його біографії, коли продюсер виявився "на стороні артиста". Навіть після розпаду цього союзу, він добре ставився до Лорак.

Сергій Перман Фото: karabas.live

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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