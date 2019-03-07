"Вірних не існує": екc-продюсер Лорак розкрив всю правду про зради її чоловіка

Відомий продюсер Сергій Перман, який раніше співпрацював з поп-дівою Ані Лорак, прокоментував зради Мурата Налчаджиоглу.
Так, подробицями він поділився з головним редактором видання "ГОРДОН" Олесею Бацман.
"Я не хочу обговорювати Мурата, Олесю. Пробач, але це та тема, на яку я говорити не хочу. У Мурата дуже високі інтелектуальні здібності. Я тобі так скажу: він — Остап Бендер. Він розумний хлопець, безумовно. Але турки — це дуже специфічна нація, і коли він потрапив сюди... Я хотів сказати, що моногамних турецьких чоловіків не існує", — заявив Сергій.
Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу з дочкою
Фото: instagram/anilorak
Нагадаємо, Перман був директором "Ані Лорак продакшн" з 2008 по 2013 рік. Цей період він вважав особливим, тому що це був відрізок в його біографії, коли продюсер виявився "на стороні артиста". Навіть після розпаду цього союзу, він добре ставився до Лорак.
Сергій Перман
Фото: karabas.live
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
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