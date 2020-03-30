Винокур розкрив подробиці стану Лещенка, який заразився коронавірусом

Російський гуморист Володимир Винокур прокоментував самопочуття Льва Лещенка, у якого раніше був діагностований коронавірус.

Так, за його словами, після госпіталізації співак уже йде на поправку. Однак поки невідомо, коли його випишуть додому. Про це повідомляє видання "П'ятый канал".

Лев Лещенко та Володимир Винокур Фото: strana.ua

"Розмовляли з ним, на поліпшення пішов, усе добре, але ще невідомо, коли випишуть, сам чекаю", – поділився Винокур.

Нагадаємо, що Лещенко та його дружина Ірина були госпіталізовані з двосторонньою пневмонією в інфекційний центр у Комунарку 24 березня. Пізніше лікарі повідомили, що в артиста підтвердилася коронавірусна інфекція COVID-19.

Лев Лещенко з дружиною Іриною Фото: uznayvse.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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