Винник і Кароль виступлять разом із російськими зірками на "агітаційних" концертах у Білорусі

Українські зірки виступлять у Білорусі в день перед виборами. Колаж

У Білорусі в "день тиші", 8 серпня, відбудуться концерти за участю українських і російських попзірок. ЗМІ повідомили, що заходи можуть мати агітаційний характер.

Серед українських зірок, які поїдуть виступати у Білорусь, – Олег Винник, Тіна Кароль, Павло Зібров, гурт "Лісапетний батальйон" та інші. Про це пише місцеве видання "Наша Нива".

Концерти мають відбутися в Мінську, Бресті, Вітебську, Гродно, Бобруйську та Борисові. З Росії приїдуть Григорій Лепс, Володимир Пресняков, Леонід Агутін, Стас П'єха та інші. Також на заходах виступлять зарубіжні зірки: репери Tyga і Saint Jhn, а також гурти Morandi та Boney M.

Тіна Кароль виступить у Білорусі перед виборами 1+1

Більшість директорів і менеджерів російських виконавців відмовилися відповідати на запитання про участь їхніх підопічних у цих концертах. Водночас PR-менеджерка Олега Винника підтвердила білоруській "Радіо Свободі", що його запросили в Білорусь на концерт 8 серпня. Вона каже, що не знає, на яких умовах зірка буде виступати.

Білоруські журналісти також зазначили, що цих концертів у графіках артистів немає. Вони припустили, що "рішення ухвалювалося миттєво".

Олег Винник дасть концерт у Білорусі напередодні виборів ТСН

Зазначимо, що шості президентські вибори в Білорусі призначено на 9 серпня. Жодні вибори президента країни (2001, 2006, 2010, 2015 років), крім перших (у 1994 році), не були визнані вільними та справедливими на міжнародному рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі 4 серпня стартувало дострокове голосування на виборах президента, яке відбудеться до 8 серпня включно. Його ввели для того, щоб завчасно змогли проголосувати ті виборці, які не зможуть прийти в день виборів 9 серпня. Першого ж дня голосування за президента в Білорусі зафіксували порушення.