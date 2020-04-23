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23 квітня • оновлено в 15:09
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Винник несподівано переспівав хіт Полякової: мережа в захваті

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Популярний український співак Олег Винник переспівав хіт співачки Олі Полякової "Шльопки".

Відео зі своїм виконанням артист поділився на особистій сторінці в Instagram.

Олег Винник

Олег Винник

Instagram @ olegg.vynnyk

Так, на ролику Винник спочатку виконує "Арію Ленського", яка в певний момент переходить у пісню "Шльопки".

"Я обіцяв вам щось несподіване. Всім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали кілька музичних імпровізацій. Чекаю на ваші посмішки",таким підписом супроводив відео співак.

Примітно, що виконання Винника оцінила і сама Полякова. У коментарях співачка написала:

"Серйозно? Ну, це вогонь".

Винник несподівано переспівав хіт Полякової: мережа в захваті

Шанувальники артиста також не залишилися байдужими. Користувачі прийшли в захват.

Винник несподівано переспівав хіт Полякової: мережа в захваті
Винник несподівано переспівав хіт Полякової: мережа в захваті
Винник несподівано переспівав хіт Полякової: мережа в захваті
Винник несподівано переспівав хіт Полякової: мережа в захваті
Винник несподівано переспівав хіт Полякової: мережа в захваті

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олег Винник поділився раритетним фото, на якому він був в образі старого. Через грим артист змінився до невпізнання.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Оля Полякова Олег Винник
Місце
Україна
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