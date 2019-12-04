"Він прийшов на дитячий майданчик зі зброєю": Шепелев розповів, як батько Фріске хотів убити його

Популярний російський ведучий Дмитро Шепелєв, розповів про те, що батько його покійної дружини, співачки Жанни Фріске, хотів убити його.

В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак Шепелев розповів, що Володимир Фріске погрожував йому пістолетом. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скриншот з відео

"Перше побачення з дідусем у Платона було на дитячому майданчику і він прийшов туди зі зброєю. Він приперся на майданчик з пістолетом, і якби не охорона, я не знаю, що було б далі. Він погрожував мені. Я не жартую, я клянусь тобі. Між нами став охоронець і відвів його в сторону. Що було б, якби охорони між нами не було – я не знаю", – заявив Шепелєв.

Скриншот з відео

Він додав, що батько Жанни Фріске говорив, що вб'є його.

"Через кілька місяців ми з Платоном повертаємося в квартиру, в якій ми жили. Нас чекають п'ять кавказців. П'ятеро людей, двоє з яких перебувають у федеральному розшуку, як я потім дізнався. Що вони хотіли – я не знаю. Але на очах у мене і моєї дитини моєму охоронцю ламають руку. Він закриває нас своїм тілом, а вони намагаються побити його і дати допуск дідусеві, який тягне руки до онука і б'є мене. І все це відбувається, коли я тримаю свого сина на руках, якому тоді було два роки", – додав ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася книга одкровень про останні дні Фріске. У ній розповідь ведеться від першої особи – зірки, яка дізналася, що в неї рак.

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