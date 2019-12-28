"Він поганий": Познер розповів про головну проблему Путіна

Російський журналіст Володимир Познер заявив, що президент Росії Володимир Путін оточив себе такими людьми, які не можуть сказати йому, що він не правий.

Про це він розповів у блозі на власному сайті, зазначивши, що лідер країни повинен слухати всіх та приймати рішення тільки на підставі точної інформації.

"Правлячий клас поганий, по-перше, тому що він радянський та не може ніяк впоратися з новою ситуацією. У нього інший погляд, інший спосіб вирішення, як правило, силовий. Друге, що є в цьому класі, – що він рабський", – зазначив Познер.

Такі люди, на думку журналіста, не говорять тим, хто високо стоїть, неприємних речей, а Путін зібрав саме таке оточення.

Познер розповів про оточення Путіна

"Вони думають тільки про те, як сказати йому те, що йому сподобається, замість того щоб оточувати себе людьми, які йому скажуть "ні, ви не праві", людьми, які розумніші, які краще знаються на своїй справі, ніж він", – підкреслив Познер.

За словами журналіста, одна людина не може розбиратися краще за всіх у всіх справах. А якщо лідер нації приймає рішення на основі фейкових новин, то вони будуть в корені неправильними.

"Це те, що і відбувається. Ніхто не сміє встати і сказати", – підсумував Познер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Познер заявив, що президент України Володимир Зеленський є досить цікавою особистістю, яку недооцінюють.

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