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28 грудня • оновлено в 17:45
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"Він поганий": Познер розповів про головну проблему Путіна

4.3т
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Російський журналіст Володимир Познер заявив, що президент Росії Володимир Путін оточив себе такими людьми, які не можуть сказати йому, що він не правий.

Про це він розповів у блозі на власному сайті, зазначивши, що лідер країни повинен слухати всіх та приймати рішення тільки на підставі точної інформації.

"Правлячий клас поганий, по-перше, тому що він радянський та не може ніяк впоратися з новою ситуацією. У нього інший погляд, інший спосіб вирішення, як правило, силовий. Друге, що є в цьому класі, – що він рабський", – зазначив Познер.

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Такі люди, на думку журналіста, не говорять тим, хто високо стоїть, неприємних речей, а Путін зібрав саме таке оточення.

Познер розповів про оточення Путіна

Познер розповів про оточення Путіна

"Вони думають тільки про те, як сказати йому те, що йому сподобається, замість того щоб оточувати себе людьми, які йому скажуть "ні, ви не праві", людьми, які розумніші, які краще знаються на своїй справі, ніж він", – підкреслив Познер.

За словами журналіста, одна людина не може розбиратися краще за всіх у всіх справах. А якщо лідер нації приймає рішення на основі фейкових новин, то вони будуть в корені неправильними.

"Це те, що і відбувається. Ніхто не сміє встати і сказати", – підсумував Познер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Познер заявив, що президент України Володимир Зеленський є досить цікавою особистістю, яку недооцінюють.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Володимир Путін Володимир Познер
Місце
Росія
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Последние шесть лет всегда пишу: россияне, вы имеете рабский менталитет, то есть, вы - рабы! Вот и Познер подтвердил.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Medvedkov Yuri, - наивный!))) Какой смысл писать про велосипед, и без того давным давно известный?! А не судьба подумать, что причин у него много, и одна из них многочисленных - в том числе и в огромадной территории, из-за которой все провинции никакой роли особой в развитии гражданского общества не играют? Пока в столице что-то не поменяется, вся глубинка будет жить как большая деревня, где каждый миллионник-город есть просто "очень большая деревня", не более того. А в столице нынче - не поменяется, там уж 30 лет идет дележка финансовых потоков и нахождение схем распространения и закрепления этих потоков, с нового века - с помощью своего рода "колонизации" провинции (теми же ритейлерскими сетями, создающими образ однообразных типовых сереньких мест покупки, включая покупку пропитания). Сам Познер - он ведь тоже: всего лишь говорит о своей печальке окружения властителя, но не о людях вокруг. Ему идеал окружения подавай, которого не может быть, потому что Познер не туда смотрит: он смотрит так же, как и все остальные - вверх, в надежде увидеть грёзы от своего "умного вида лица".
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