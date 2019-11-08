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8 листопада • оновлено в 13:54
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"Він мені спідничку поправляв": Корольова розповіла Тодоренко про Зеленського

2.1т Читати матеріал російською

Чоловік російської співачки українського походження Наташі Корольової Сергій Глушко зізнався, що ревнує свою дружину до президента України.

Таке зізнання Глушко зробив у новому випуску шоу "П'ятниця з Регіною".

"Він мені спідничку поправляв": Корольова розповіла Тодоренко про Зеленського
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Так, на питання ведучої шоу Регіни Тодоренко: "До кого Сергій ревнує найбільше Наталю?", Глушко написав: "До президента". На що послідувала здивована реакція і Тодоренко, і самої Корольової.

"Це до якого президента ти мене ревнуєш? Або до цього, який новий в Україні? До Зеленського? Він мені спідничку поправляв", – відреагувала Наташа Корольова.

Володимир Зеленський та Наташа Корольова

Володимир Зеленський та Наташа Корольова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова показала себе голою у ванній і нарвалася на критику мережі.

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Особи
Володимир Зеленський Наташа Корольова Регіна Тодоренко
Місце
Україна
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