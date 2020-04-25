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25 квітня • оновлено в 14:26
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"Він мене б'є і зраджує!" Сніжана Онопко приголомшила правдою про чоловіка

1.1т
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Відома українська супермодель Сніжана Онопко шокувала відвертим зізнанням, що чоловік її б'є та зрадує.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню JetSetter. За словами зірки, вона зараз знаходиться на межі розлучення з бізнесменом Миколою Щуром, оскільки більше не може терпіти його знущань. До речі, пара прожила в шлюбі 10 років.

Сніжана Онопко

Сніжана Онопко

Фото: tv.ua

"Я виплачувала його борги, вірила в те, що він не зраджує, і виправдовувала в критичних ситуаціях, навіть коли він підіймав на мене руку. Це відбувалося постійно. Діставалось, до речі, і водіям, і персоналу – словом, усім. Останньою краплею стало те, що після чергової сварки він побив мене і мою маму в нашому спільному домі", – розповіла Онопко.

Сніжана Онопко і Микола Щур

Сніжана Онопко і Микола Щур

Фото: instagram/snejanaonopka15

Більше того, недавно фотомодель переконалася, що у Миколи є коханка, яка проводить час в спільному домі подружжя. До цього моменту Онопко хотіла якнайшвидше розлучитися і забрати тільки два автомобілі. Втім, після побаченого Сніжана наполягає на розподілі майна.

Сніжана Онопко і Микола Щур

Сніжана Онопко і Микола Щур

Фото: glavcom.ua

"Коли я побачила, що інша жінка проживає в моєму домі, плаває в моєму басейні та користується моїм посудом, вирішила наполягати на правовому розділі майна. Однак, поки він не хоче давати розлучення, більше того, погрожує мені", – зізналася дружина бізнесмена.

Ймовірна коханка Миколи Щура

Ймовірна коханка Миколи Щура

Фото: jetsetter.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Агата Муценієце заявила, що її чоловік Павло Прилучний побив її та вигнав разом з дітьми з дому.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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