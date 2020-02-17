Виключена зі "Слуги народу" Скороход стала мамою

Народна депутатка Анна Скороход, яка була виключена з фракції "Слуга народу", вперше стала мамою.
У 30-річної Скороход народився хлопчик. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат VII і VIII скликань, правозахисник Леонід Ємець.
Анна Скороход
Вголос
"Анна Скороход народила хлопчика! Діти це завжди позитив! Хочу побажати їм здоров'я і жити в нормальній країні. І щоб ця країна була Україна", – написав Ємець.
Інші подробиці про поповнення в родині Скороходів поки не розголошуються.
Коментатори в Facebook почали вітати новоспечену маму з народженням первістка.
"Все буде Україна! Хлопчику – гарної долі", – написали під постом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що народна депутатка від "Слуги народу" і глава Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська вперше стала мамою.
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