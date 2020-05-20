"Вік не сховаєш": Галкін показав дефіле Пугачової

Російський комік Максим Галкін показав на відео свою імениту 71-річну дружину, легендарну співачку Аллу Пугачову. Вона дефілювала біля свого будинку.

Ролик Галкін розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

"Захоплююся нескінченно талановитою і неймовірною Алло Борисівною", "Відчуття, що вона зараз розсиплеться", "Скільки не роби пластики, а постава видає вік", "Все це виглядає смішно", - коментують в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки грошей витрачає Пугачова на одяг і взуття. З'ясувалося, що деякі предмети гардероба коштують, як невелика квартира в Москві.

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