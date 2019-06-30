Вийшла заміж в Росії: Гросу вперше показала відео зі свого весілля

Українська співачка Аліна Гросу, яка вже тривалий час живе в Росії, показала зворушливе відео зі свого весілля в Москві. Так, розпис відбувся в Кутузовському РАГСі першого червня.

Святкове торжество молодята провели в передмісті Венеції, орендувавши для свята віллу. Відео з весілля артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Весілля Аліни Гросу instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що оренда вілли такого класу в Італії у вихідні дні на шість годин буде коштувати близько 10 тисяч євро. Ціна може змінюватися в залежності від кількості гостей. Проведення офіційної церемонії оплачується окремо - це ще 3-4 тисячі євро. Меню в середньому обходиться в 250 євро на людину. Як правило, в нього входять чотири страви, шампанське, соки, холодні і гарячі канапе, вино під час вечері.

Після невеликого медового місяця в Італії Гросу повідомила, що має намір приїхати в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія в весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Тоді ніхто не міг розгледіти його обличчя.

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