Вийшла заміж в Італії: як ведуча "Орла і решки" Жанна Бадоєва живе після розлучення

Популярна українська ведуча, найбільш відома за тревел-шоу "Орел і решка", Жанна Бадоєва 18 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 44 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як склалося життя ведучої після розлучення з режисером Аланом Бадоєвим і як вона виглядає зараз.

Жанна Бадоєва instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва народилася 18 березня 1976 року в місті Мажейкяй, Литва. Вона була першою жінкою-резидентом у шоу Comedy Club UA, брала участь у створенні проектів "Танцюю для тебе" на "1+1", "Суперзірка", "Шарманка", "Лялечка".

У 2011 році Жанна Бадоєва разом з Нателлою Крапівіною, а також з Євгеном і Оленою Синельниковими придумала формат програми "Орел і решка" на телеканалі "Інтер", де Жанна стала ведучою разом зі своїм чоловіком Аланом Бадоєвим.

Жанна Бадоєва та Алан Бадоєв в шоу "Орел і решка"

Жанна Бадоєва та Алан Бадоєв Gloss.ua

У 2012 році, після третього сезону, вона пішла з проекту, тоді ж стало відомо, що Жанна Бадоєва і Алан Бадоєв розлучаються.

З 2013 року Жанна Бадоєва разом з двома дітьми від першого і другого шлюбу живе в Італії. Там вона вийшла заміж втретє – обранцем ведучої став бізнесмен родом зі Львова Василь Мельничин.

Жанна Бадоєва та Василь Мельничин instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва та Василь Мельничин instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва та Василь Мельничин instagram.com/zhanna_badoeva

У 2016 році Жанна Бадоєва представила дебютну колекцію взуття ZHANNA BADOEVA спільно з відомим італійським дизайнером Ернесто Еспозіто. А 2017 року відкрився її інтернет-магазин з продажу взуття.

Ведуча веде блог в Instagram, де ділиться яскравими фото, а також порадами про те, як скинути зайву вагу.

Жанна Бадоєва instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва та Василь Мельничин instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва з сім'єю SM News

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