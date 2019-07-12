"Вийшла заміж": Єгорова заінтригувала шанувальників несподіваною новиною

Знаменита українська телеведуча Сніжана Єгорова поділилася з шанувальниками радісною новиною про одруження.

Так, вона видала заміж свою маму Людмилу. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Моя мама вийшла заміж — в 73 роки! Та так вдало, що у моїх молодших дітей тепер з'явився дідусь-друг, відпочинок на природі і вечірні посиденьки біля багаття! В житті буває все!", — написала Єгорова.

Сніжана Єгорова Фото з Instagram

Мама Сніжани Єгорової вийшла заміж Фото з Facebook

Зазначимо, що пишне весілля у Єгорової влаштовувати не планують. Вони відзначили цю подію в сімейному колі.

Мама Сніжани Єгорової вийшла заміж Фото з Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році вийшла заміж донька Сніжани Єгорової. Про це повідомила зіркова мама на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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