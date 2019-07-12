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"Вийшла заміж": Єгорова заінтригувала шанувальників несподіваною новиною

4.4т Читати матеріал російською

Знаменита українська телеведуча Сніжана Єгорова поділилася з шанувальниками радісною новиною про одруження.

Так, вона видала заміж свою маму Людмилу. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Моя мама вийшла заміж — в 73 роки! Та так вдало, що у моїх молодших дітей тепер з'явився дідусь-друг, відпочинок на природі і вечірні посиденьки біля багаття! В житті буває все!", — написала Єгорова.

"Вийшла заміж": Єгорова заінтригувала шанувальників несподіваною новиною

Сніжана Єгорова

Фото з Instagram

"Вийшла заміж": Єгорова заінтригувала шанувальників несподіваною новиною

Мама Сніжани Єгорової вийшла заміж

Фото з Facebook

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Зазначимо, що пишне весілля у Єгорової влаштовувати не планують. Вони відзначили цю подію в сімейному колі.

"Вийшла заміж": Єгорова заінтригувала шанувальників несподіваною новиною

Мама Сніжани Єгорової вийшла заміж

Фото з Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році вийшла заміж донька Сніжани Єгорової. Про це повідомила зіркова мама на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Особа
Сніжана Єгорова
Місце
Україна
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