Як побороти стрес і хвороби: Єфросиніна розкрила свій секрет

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно відзначила своє сорокаріччя, розповіла як вона щодня вступає в боротьбу зі стресом.

Маша в блозі для НВ пише, що кілька років тому їй на очі потрапила світова статистика: стрес і викликані ним хвороби забирають життя приблизно від 50% до 80% населення планети і вона усвідомила, що треба з ним боротися.

Вона вважає, що стрес це не тільки трагічні події, але і "фейсбук, відкритий рано вранці, ще в ліжку, замість потягування".

Маша поділилася, що ховає телефон на ніч у ванну кімнату і навіть навчилася вставати без будильника і з легкою головою, адже вона "прибрала дуже потужний подразник зі своєю тумбочки біля ліжка".

Також Єфросиніна змусила свою сім'ю відмовитися від гаджета під час вечері і завдяки цьому вже через тиждень протестів вона з дітьми і чоловіком "нарешті навчилися розповідати один одному, як пройшов день і що хорошого з нами сьогодні сталося".

Маша відібрала у рідних гаджети Instagram Єфросиніної

"Моя найбільша антистрес-терапія - це спорт. Без руху людина гине, як фізично, так і психологічно. Навіть коли у мене важкий період, я продовжую займатися спортом. Але тут важливо зрозуміти головне правило: спорт не повинен вас знищувати. Він не повинен бути через силу. Він не повинен бути "так ну як же мене це все дратує". Він повинен бути в задоволення", - порадила вона.

Сама Маша кілька разів на тиждень танцює, а також займається пілатесом, стретчингом і роботою над вагою. Єфросиніна робить подвійне навантаження на спорт під час зйомок, адже він виробляє ендорфіни.

"Ще один важливий аспект - токсичне оточення. Мені здається, його негативний вплив на психіку людини і на здоров'я недооцінений. Сьогодні люди вирішують всі свої проблеми - особисті, психологічні, проблеми власної самооцінки, власних недоробок в житті, за рахунок прояву агресії. І в останні кілька років я це відчуваю як ніколи ... Іноді, здається, що навіть повітря просочилося агресією - і це той стан, в якому ми живемо, в якому ростуть наші діти", - поділилася телеведуча.

Маша розповіла, що її головне правило в останні кілька років - кожен день роби щось хороше. "Негативне ви і так зробите: погано подумаєте про тих, хто вас підрізав; чортихнетесь на адресу якоїсь несправедливості, яка з вами відбувається; впадете в транс від того, що непрофесіонали перемагають і йдуть вперед; відреагуєте на потужний удар в спину... Тому зробіть на противагу щось хороше ", - пише Єфросиніна.

Також вона радить думати над розподілом часу в щоденному графіку і виділяти час на себе. "Для себе - це час на спорт, на те, щоб помедитувати, пограти з дітьми, щось почитати, послухати аудіокнигу, вебінар або лекцію на TED. Виділіть на себе годину часу. Чітко визначте, де він у вас. Бажано не після опівночі", - поділилася Єфросиніна своїми основними правилами виживання в руйнівному і стресовому світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Маша Єфросиніна розповіла, як худне до літа. Вона опублікувала пост про солодке і типи харчування, надавши шанувальникам кілька видів сніданку, які допоможуть скинути зайву вагу.

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